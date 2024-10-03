Заощадити на податках під час продажу авто не вийде: що змінилося на ринку

Під час купівлі-продажу вживаного авто важливо не тільки не переплатити за його пробіг, а й, на думку деяких продавців, не заплатити податки. Однак 1 жовтня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка не дасть змоги «економити» на продажу авто.

ВІДЕО ДНЯ

Так, як нагадує пресслужба МВС, у разі продажу двох і більше авто на рік українці мають сплачувати податки — 5% (з другої проданої за рік автомашини) та 18% (з третьої і більше). При цьому оподатковуваною базою при нарахуванні податку є середня ціна авто.

Як стверджують у МВС, у торгових організаціях, які продавали авто до ухвалення Кабміном постанови, могли подати довідку про ціну авто зі слів продавця.

«Наприклад, якщо особа продає другий за рік легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять у 450 тис. грн, і податок у 5% становитиме 22,5 тис. грн. Водночас торгова організація оцінює не на основі офіційного документа, а „зі слів продавця“, наприклад, 15 тис. грн, і платить податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміум-класу 15 тис. грн — це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно було зареєстровано автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн», — пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.

РЕКЛАМА

Тепер же під час продажу б/в авто в сервісний центр МВС зобов'язані надавати документи про середню вартість авто, що продається, для нарахування податку. Сама середня ринкова вартість авто нараховується автоматично на сайті Міністерства економіки України. Для цього в спеціальному розділі необхідно ввести дані авто, що продається, і система видасть результат.

Раніше повідомляли про те, що у Верховній Раді можуть ухвалити законопроєкт, який змінює систему отримання та заміни водійських прав.

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook