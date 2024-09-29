Рада готує нові обмеження для водіїв: кому доведеться міняти права

Схоже, народні обранці не можуть прожити довгий час без того, щоб не робити життя водіїв набагато важчим.



В вже найближчим часом в Україні очікується масштабна реформа системи отримання та заміни водійських прав, пише профільне автовидання.

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Урядовий законопроєкт № 8082, який включено у порядок денний сесії парламенту, пропонує внести цілу низку важливих змін до законодавства.

Зокрема, у документі йдеться про необхідність заснування 17 водійських категорій замість 15 чинних зараз. Так з 16 років можна буде отримати права на керування мопедом та мотоциклом з двигуном до 125 куб.см. (категорії АМ, A1), з 18 років — мотоциклом потужністю до 35 кВт або 47 к.с., квадроциклом, легковим авто з причепом та без, легкими вантажівками з причепом та без (категорії А2, В1, В, В, ВЕ, С1, С1Е).

Після досягнення 20-річного віку та за наявності дворічного досвіду їзди з категорією А2 можна претендувати на отримання прав категорії А (мотоцикли). Якщо йдеться про ту саму категорію, але трицикли, то доведеться чекати 21 року.

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Вантажівки (категорії С, СЕ) можна буде водити з 21-річного віку або з 18 років, але за наявності свідоцтва про підтвердження професійної компетентності або документа про здобуття відповідної освіти. Те саме стосується водіїв автобусів місткістю до 16 пасажирів, трамваїв і тролейбусів (категорії D1, D1E, Тm, Tb).

Для мопедів, мотоциклів, квадроциклів і легкових автомобілів права пропонується видавати терміном на 10 років. Для решти транспорту — обмежити термін дії документів 5 роками.

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А ще нагадаємо про ініціативу запровадження серйозних обмежень для водіїв похилого віку.

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