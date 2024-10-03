Знайшов «духовного наставника»? Потап в Іспанії опинився у досить незвичному місці

Репер і менеджер Потап продовжує вести «сумне життя ухилянта» замість того, щоб йти з побратимами в атаку чи стріляти по російських нелюдям з окопу.

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Звичайно, це явне перебільшення: ніхто б не відправляв Олексія на передову, але підбадьорювати бійців своїми жартами чи донатами йому було б цілком під силу.

При цьому за кордоном Олексій здійснює кроки, які в чомусь проливають світло на особливості його характеру.

Так, кілька годин тому репер зробив фото, сидячі на терасі якогось дивного будинку — як виявилося, це будинок-музей іспанського художника-сюрреаліста Сальвадора Далі у Фігерасі.

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«Кожного разу я знаходжу щось абсолютно нове для себе від Далі», — написав Потап, натякнувши, що вже не вперше в цьому місці.

Потап у музеї

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Здавалося, що дивного в тому, що втрачаючий популярність співак відвідує будинок відомого генія минулого сторіччя? Але тут, певно, потрібно згадати, що Далі — не тільки іспанський живописець, графік, скульптор, режисер і письменник, та один з найвідоміших представників сюрреалізму.

Головне — в ті часи саме він вважався «королем епатажу». Так, одного разу Далі вирішив пригнати в готель стадо кіз, після чого стріляв по них холостими патронами. Також Далі відомий тим, що оточував себе свитою з красунь, трансвеститів і карликів, а кожна його пресконференція в Le Meurice перетворювалася в шоу. Більшість вчинків Далі досі залишаються незрозумілою загадкою.

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Звичайно, навряд чи Потап «імітує» генія минулого, а якби це навіть було б і так, то ніякі «дивакуваті проступки» не можуть бути виправданням ухилянтсва та втечі з рідної країни. Все сказане — просто «до відома». Заслуховувати ж пояснення самого Олексія будемо всі разом, всією українською громадою вже після перемоги.

До речі, негативних коментарів до посту Потапа практично немає. Невже видаляє?

Також нагадаємо, які невтішні зміни у зовнішності Потапа за останні роки побачив пластичний хірург.

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