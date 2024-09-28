«Не береже молодість»: пластичний хірург оцінив зміни у зовнішності Потапа за останні роки (фото)

Відомий український співак Олексій Потапенко (Потап), який раніше висміяв «патріотів» за кордоном, у соціальних мережах активно показує своє життя за кордоном. По фото важко не помітити те, як зовні змінився артист, пишет Фокус.

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Пластичний хірург Сергій Королюк проаналізував, як за останні кілька років змінився Потап та чи звертався артист за допомогою до пластичної хірургії, щоб мати кращий вигляд.

«Сенсаційних змін у зовнішності я не бачу, як і не бачу слідів косметологічних ін'єкцій чи пластичних операцій. Можна сказати, що він постарів. Вікові зміни помітні й виражені. Ймовірно, він зараз за кордоном. Думаю, глобальних стресів у нього немає. Між фотографіями минуло три роки — цього часу достатньо, щоб проявилися вікові зміни на обличчі. Вони явно виражені, що свідчить про те, що Потап не докладає значних зусиль для збереження молодості. Аналізуючи деякі його інтерв'ю, можна сказати, що Потап не дотримується здорового способу життя. Він публічно згадував, що траплялись випадки, коли його забирала швидка зі зйомок через проблеми зі здоров'ям», — відповів Королюк.

За словами пластичного хірурга, ймовірно, причиною швидкого старіння може бути споживання нездорової їжі, недосипання, ненормований графік, або ж зловживання різними речовинами.

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Також Сергій Королюк зазначив, що у Потапа завжди були проблеми з коливанням ваги, які можна помітити переглянувши його архівні фото.

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«Він то худнув, то знову поправлявся. Якийсь час тримав себе у формі, але потім розслабився. І все це, звісно, позначилося на зовнішності, особливо на обличчі. Зараз, дивлячись на фото, можна сказати, що він трохи набрав вагу, порівняно з попередніми фотографіями. Також можна констатувати більш виражений птоз обличчя, носогубні складки, зморшки стали глибшими. Сива борода також додає свого ефекту», — пояснив пластичний хірург.

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За словами лікаря, можна зробити висновок, що у Потапа відбуваються процеси старіння, однак він мало докладає зусиль, щоб залишатися у формі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Потап знову змінив стиль і став схожим на лідера антиукраїнського гурту. Також він передумав робити «власний Голівуд».

Фото: колаж Фокус

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