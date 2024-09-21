Нормальне життя ухилянта: Потап передумав робити «власний Голівуд»

Схоже, рішення екс-репера Потапа зайнятися зйомкою власних фільмів було дуже поспішним, і він після тривалих розумів вирішив поки не інвестувати кошти в знімальну групу і техніку.

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Крім того, сьогодні Олексій Потапенко знаходиться вже не в Іспанії, а в своєму улюбленому Дубаї.

«Знову в моєму офісі в MENA», — підписав він фото в соціальній мережі (MENA — так скорочено називають країни Близького сходу і Північної Африки).

А сфотографувався Потап на фоні фото знаменитих дубайських туристичних принад.

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А в своєму акаунті в ТікТоці репер показав краєвид, який відкриваються з вікна його офісу.

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Звичайно, нікого з українців чергові витівки Потапа зовсім не порадували. Але, схоже, більшість шанувальників і не чекають на його повернення в Україну. «Задля годиться» йому зробили «останнє попередження», але всерйоз ніхто його вже не сприймає, і, ймовірно, скоро про нього вже забудуть.

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В той же час дружина репера знаходиться в Україні і, нарешті, дочекалася виходу своєї «Friday», адже не хоче, щоб про неї забули слухачі та шанувальники.

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