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Здоров'я та медицина

Проєкт Access Pro покращив доступ до медичних послуг для вразливих спільнот

18:03 3 жовтня 2024
Благодійна організація «100% ЖИТТЯ»

Благодійна організація «100% ЖИТТЯ» успішно завершила реалізацію проєкту ACCESS Pro, який функціонував у 12 регіонах України з 2018-го по 2024 рік. Проєкт надав допомогу тисячам людей, які живуть із ВІЛ, а також представникам груп ризику, забезпечуючи їх доступом до якісних медичних послуг. Ініціативу активно підтримували Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я та регіональні департаменти охорони здоров'я. Спільними зусиллями лікарів, неурядових організацій та волонтерів вдалося допомогти найбільш вразливим верствам населення.

Одним з вагомих результатів ACCESS Pro стала впроваджена Лабораторно-інформаційна менеджмент-система (ЛІМС)

ЛІМС — це Лабораторно-інформаційна система для збору, моніторингу та аналізу даних щодо лабораторних досліджень нозологій. Вона дозволяє:

  • Спростити систему статистичної звітності та документообігу в межах лабораторії завдяки автоматизації звітів та облікових форм.
  • Забезпечити оперативний обмін інформацією між медичними установами регіону та іншими інформаційними системами для покращення клінічного моніторингу та лікування пацієнтів з ВІЛ та туберкульозом.
  • Контролювати обіг медичних препаратів і реагентів у лабораторії та планувати закупівлі.
  • Гарантувати якість лабораторних досліджень через автоматичну передачу даних від аналізаторів до ІС МСЗХ та модуля «Контроль якості».
  • Створити динамічне інформаційне середовище, яке швидко адаптується до нових нормативних вимог, міжнародних стандартів і запитів користувачів.

ЛІМС була впроваджена у 12 лабораторіях регіональних центрів СНІДу та Центру громадського здоров'я України. Система дає змогу пролонговано спостерігати за пацієнтом та забезпечує захист даних. Налагоджено передачу результатів ЛІМС до ІС МСЗХ, а також отримано атестат відповідності Держспецзв’язку КСЗІ № 188 В від 29.12.2022 для ЛІМС. Результати досліджень зберігаються на хмарних ресурсах.

Результати ЛІМС в цифрах:

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  • 242 621 заявка на лабораторні дослідження зареєстрована в системі.
  • 130 839 заявок на лабораторні дослідження імпортовано з ІС МСЗХ.
  • 30 лабораторій (ВІЛ/ТБ) працюють у системі.
  • 324 зареєстровані користувачі.

Раніше у МОЗ роз'яснили, чи потрібен електронне направлення до приватного лікаря та які лікарі приймають взагалі без направлень.

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