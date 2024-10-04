Ізраїль міг завдати удару по російській авіабазі Хмеймім у Сирії

Поряд із єдиною російською авіабазою Хмеймім у Сирії, з якої росіяни доправляють сирійських найманців до України, пролунала серія сильних вибухів. Імовірно, Ізраїль таким чином знищив партію зброї, яку збиралися доставити з Ірану терористам «Хезболли» через російську базу, повідомляє Bild.

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На фотографіях і відео, знятих із довколишнього міста Джебла, видно потужні вибухи з боку бази Хмеймім, яка розташована за п'ять кілометрів від міста. Незабаром після серії вибухів бойовики «Хезболли» та сирійські журналісти повідомили, що ВПС Ізраїлю атакували російську базу.

Ізраїль за допомогою авіаударів вже багато років намагається перешкоджати постачанням зброї «Хезболлі» через територію Сирії. Але досі російська військова база не була метою цих атак. росія, як Іран і «Хезболла», підтримують сирійського диктатора Башара Асада.

Один із турецьких журналістів повідомив Bild, що, за даними його джерел, іранський літак приземлився на російській базі о 10-й ранку в середу, 2 жовтня, і знову злетів о п'ятій годині вечора, за вісім годин до нічних атак.

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«Причиною нападів став вантаж, який він перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців», — додав співрозмовник Bild.

За інформацією видання, іранська зброя була знищена за 700 метрів від російської бази, де вона зберігалася після доставки іранським літаком. Під час атаки росія марно намагалася збити ізраїльські ракети.

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Раніше повідомлялося, що Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю.

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