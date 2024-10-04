Навіщо досвідчені городники восени закопують на ділянці стиглі помідори: перевірений лайфхак

Восени, коли дачники займаються посадкою озимих культур та готують рослини на своїй ділянці до зими, одним із обов'язкових занять є підготовка ґрунту до наступного сезону.

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Серед таких методів, як стверджує видання «На пенсії», є закопування у майбутні грядки зрілих помідорів.

Томати, закопані під зиму у землю, виконують кілька функцій.

По-перше, це органічне добриво. Адже в томатах міститься багато корисних речовин, зокрема калій, фосфор та азот. Розкладаючись у ґрунті, помідори забезпечують інші городні рослини потрібними поживними речовинами.

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По-друге, це джерело насіння. Вже наступного літа дачники можуть зібрати врожай із кущів-самосівів.

По-третє, при розкладанні помідори покращують структуру землі, виділяючи речовини, що утримують в ґрунті вологу та покращують аерацію.

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По-четверте, томати допомагають боротися зі шкідниками, оскільки вони мають природні фунгіциди. У такий спосіб можна провести й профілактику грибкових хвороб на городі.

Про те, що можна і потрібно зробити на городі в жовтні, а також про сприятливі та несприятливі для роботи на землі дні читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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