40.99 / 41.51 45.35 / 45.99
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Навіщо досвідчені городники восени закопують на ділянці стиглі помідори: перевірений лайфхак

9:36 4 жовтня 2024
Помідор

Восени, коли дачники займаються посадкою озимих культур та готують рослини на своїй ділянці до зими, одним із обов'язкових занять є підготовка ґрунту до наступного сезону.

Серед таких методів, як стверджує видання «На пенсії», є закопування у майбутні грядки зрілих помідорів.

Томати, закопані під зиму у землю, виконують кілька функцій.

По-перше, це органічне добриво. Адже в томатах міститься багато корисних речовин, зокрема калій, фосфор та азот. Розкладаючись у ґрунті, помідори забезпечують інші городні рослини потрібними поживними речовинами.

РЕКЛАМА

По-друге, це джерело насіння. Вже наступного літа дачники можуть зібрати врожай із кущів-самосівів.

По-третє, при розкладанні помідори покращують структуру землі, виділяючи речовини, що утримують в ґрунті вологу та покращують аерацію.

РЕКЛАМА

По-четверте, томати допомагають боротися зі шкідниками, оскільки вони мають природні фунгіциди. У такий спосіб можна провести й профілактику грибкових хвороб на городі.

Про те, що можна і потрібно зробити на городі в жовтні, а також про сприятливі та несприятливі для роботи на землі дні читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

248

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Натальна карта

Левам нагадають про себе минулі помилки, Діви ризикують посваритися з близькими людьми: гороскоп на п'ятницю, 4 жовтня

Олексій Потапенко

Знайшов «духовного наставника»? Потап в Іспанії опинився у досить незвичному місці

Карти Таро

Водоліям — «Сімка Кубків», Овнам — «Туз Жезлів», а Левам — «Імператор»: Таро-прогноз на 4 жовтня

Депортація українців до Татарстану

Окупанти вивозять людей з окупованої частини України у віддалені регіони росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту