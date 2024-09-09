Що посадити у вересні на дачі: календар городника

Восени, коли врожай вже зібраний, огородники на дачах мають змогу встигнути посадити ще кілька культур і навіть зібрати врожай. І це не лише скоростиглі сорти кропу, петрушки та руколи.

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Як пише svitroslyn.ua, за п'ять-шість тижнів до приходу холодів висалжується озимий часник. Якщо ґрунт сухий, то грядки перед посадкою потрібно ретельно полити, а вже потім полив не буде потрібний. Грунт рекомендують за тиждень до посадки скопати, аби він добре осів. Зубчики часнику перед варто замочити у марганцівці (однопроцентному розчині) на дві-три години.

Легко переносить зниження температури до чотирьох-п'яти градусів морозу й салат-латук. Ідеальні смакові якості досягаються при десяти-сімнадцяти градусах тепла. Культура готова до вживання через тридцять п'ять-сорок днів після посадки. Якщо заморозки прийшли раніше терміну, його потрібно просто накрити захисною плівкою.

Китайська (але не пекінська) капуста росте та розвивається при температурі від чотирнадцяти до вісімнадцяти градусів тепла. Вегетативний період — від сорока до шістдесяти днів.

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Вересень — ідеальний час для шпинату, який буде готовим до вживання через тридцять-п'ятдесят днів — у залежності від сорту.

Скороспілий редис, в якому восени менше вологи і гостроти, можна збирати на п'ятнадцятий-двадцятий день.

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Петрушка, кріп, базилік, зелена цибуля та інші швидкозростаючі трави, що не бояться заморозків, прикрасять ваші грядки через двадцять-сорок днів.

А квітникарі, які на клумбах вирощують жоржини, мають знати, коли потрібно викопувати клубні восени та як їх краще зберігати протягом зими.

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Фото Pixabay

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