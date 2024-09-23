«Осінь — найкращий час для мульчування»: ці рослини потребують його вже у вересні

Догляд за рослинами в саду не обмежується поливом, підживленням або обрізанням. Мульчування також є дуже важливим заходом догляду за рослинами і має багато переваг. Незважаючи на це, багато садівники пропускають цю процедуру. Мульчування економить час, проведений в саду. Перш за все, воно створює фізичний бар'єр, який обмежує появу бур'янів. Крім того, дозволяє зменшити частоту поливу саду, оскільки мульча зменшує випаровування води і тим самим допомагає підтримувати належний рівень вологості ґрунту. Мульчування захищає коріння рослин від перепадів температури (взимку — від вимерзання, влітку — від надмірного нагрівання), пише Deccoria. Органічні мульчі позитивно впливають на структуру ґрунту, збагачуючи його поживними речовинами. Вони також можуть залучати корисні ґрунтові мікроорганізми. Деякі мульчі знижують рН ґрунту, роблячи його кислим. Також варто знати, що мульчування знижує ризик захворювань рослин.

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Для мульчування ми можемо використовувати як органічні матеріали (такі як компост, кора, деревна тріска, тирса, солома, скошена трава, соснові шишки), так і неорганічні матеріали (включаючи гравій, каміння, агроволокно). Кожен із цих матеріалів має свої переваги та недоліки, тому тип мульчі слід адаптувати до вимог рослини.

Троянди — кущі, які гарно прикрашали наші сади все літо, у вересні починають поступово готуватися до зими. У цей період варто розкласти навколо кущів компост, кору листяних дерев або солому. Такі матеріали не тільки допомагають підтримувати належний рівень вологи в ґрунті, але і захищають коріння від заморозків і насичують ґрунт поживними речовинами.

Півонії. Вересень — гарний час для посадки півоній. Зазвичай, вони стійкі до морозів, але тільки що посаджені і молоді екземпляри вимагають захисту. Для цього варто вкрити їх шаром мульчі, наприклад компосту, соломи, опале листя або кори.

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Щойно посаджені дерева — вересень також ідеальний час для посадки дерев (як листяних, так і хвойних). Цей місяць дозволяє скоротити частоту поливу рослин, оскільки йдуть рясні опади. У вересні ґрунт навколо щойно посаджених дерев необхідно замульчувати компостом або подрібненою корою.

Хоча клематис стійкий до морозів, у вересні варто захистити нижні частини рослин мульчею. Найкраще підійде компост, компостований гній, кора, солома, тирса або тріска. Завдяки цьому вони не будуть піддаватися впливу низьких температур.

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Гортензії — у вересні варто замульчувати кущі природними матеріалами, такими як соснова кора, тріска, шишки, хвоя або кислий торф. Мульчування ґрунту навколо гортензій запобігає надмірному висиханню рослин, захищає коріння від заморозків, забезпечує кислу реакцію ґрунту, збагачує ґрунт поживними речовинами.

Вербена — мульчування є цінною процедурою догляду при вирощуванні вербени. Для цього відмінно підійде мульча з соломи або компост. Це дозволить рослині краще перезимувати.

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Дельфініуми — ці рослини дуже позитивно реагують на мульчування, особливо у вересні. Це дозволить підтримувати оптимальний рівень вологи в ґрунті, а також забезпечить захист від заморозків. Рекомендовані матеріали для мульчування — кора, листя або агроволокно.

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