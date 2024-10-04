Це було жахливо: актор згадав співпрацю з Меган Маркл на знімальному майданчику

Актор Патрік Дж. Адамс, який зіграв у драматичному серіалі «Костюми» Майка Росса, нещодавно поділився своєю «жахливою» першою зустріччю з коханою Майка, Рейчел Зейн, яку грала Меган Маркл, пише Hindustan Times. Раніше «ФАКТИ» писали, що актор Венделл Пірс — екранний батько Меган у серіалі «Костюми» — дав їй кілька батьківських порад.

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Їхня екранна «хімія» стала одним із центральних елементів серіалу, але, за словами Адамса, їхній зв’язок був очевидний задовго до того, як вони почали працювати разом над «Костюмами».

«Ми з Меган раніше працювали у жахливому проєкті, — згадував Адамс, сміючись над невдалою співпрацею. — У пілоті цього конкретного проєкту теж була зав’язка романтичних стосунків. А потім ми більше не бачилися. Пілот не впорався. Це було жахливо. І тому ми довгий час не бачилися і не розмовляли один з одним».

Адамс був першим, кого взяли на роль у юридичній драмі «Костюми», і він брав участь у пробах з потенційними актрисами на роль Рейчел Зейн. Під час цих проб Адамс був здивований, знову побачивши Маркл. «Вона була прямо там. І вона сказала: «Привіт». Я відповів: «О Боже! Так радий тебе бачити», — розповів Адамс.

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«Було цілком зрозуміло, якщо я правильно пам’ятаю, що вона збиралася отримати роль. Я думаю, що наше знайомство і те, що ми не нервували, допомогло створити цю „хімію“. І все було легко, коли ми працювали разом», — сказав він.

Згадуючи прослуховування Меган, Адамс зазначив: «Це було набагато легше, ніж з кимось іншим». Він високо оцінив гру Маркл як на прослуховуванні, так і пізніше в шоу, додавши: «Вона зробила це добре».

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Раніше повідомлялося, що дружину принца Гаррі помітили під час знімання ролику у Голлівуді.

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