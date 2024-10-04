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Це було жахливо: актор згадав співпрацю з Меган Маркл на знімальному майданчику

16:20 5 жовтня 2024
Кадр з серіалу «Костюми»

Актор Патрік Дж. Адамс, який зіграв у драматичному серіалі «Костюми» Майка Росса, нещодавно поділився своєю «жахливою» першою зустріччю з коханою Майка, Рейчел Зейн, яку грала Меган Маркл, пише Hindustan Times. Раніше «ФАКТИ» писали, що актор Венделл Пірс — екранний батько Меган у серіалі «Костюми» — дав їй кілька батьківських порад.

Їхня екранна «хімія» стала одним із центральних елементів серіалу, але, за словами Адамса, їхній зв’язок був очевидний задовго до того, як вони почали працювати разом над «Костюмами».

«Ми з Меган раніше працювали у жахливому проєкті, — згадував Адамс, сміючись над невдалою співпрацею. — У пілоті цього конкретного проєкту теж була зав’язка романтичних стосунків. А потім ми більше не бачилися. Пілот не впорався. Це було жахливо. І тому ми довгий час не бачилися і не розмовляли один з одним».

Адамс був першим, кого взяли на роль у юридичній драмі «Костюми», і він брав участь у пробах з потенційними актрисами на роль Рейчел Зейн. Під час цих проб Адамс був здивований, знову побачивши Маркл. «Вона була прямо там. І вона сказала: «Привіт». Я відповів: «О Боже! Так радий тебе бачити», — розповів Адамс.

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«Було цілком зрозуміло, якщо я правильно пам’ятаю, що вона збиралася отримати роль. Я думаю, що наше знайомство і те, що ми не нервували, допомогло створити цю „хімію“. І все було легко, коли ми працювали разом», — сказав він.

Згадуючи прослуховування Меган, Адамс зазначив: «Це було набагато легше, ніж з кимось іншим». Він високо оцінив гру Маркл як на прослуховуванні, так і пізніше в шоу, додавши: «Вона зробила це добре».

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Раніше повідомлялося, що дружину принца Гаррі помітили під час знімання ролику у Голлівуді.

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