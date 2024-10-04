Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України в Любліні
В Польщі в Любліні, на базі консульства України, відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону, який розпочав набір добровольців серед громадян України. Про це в Telegram-каналі повідомляє Міністерство оборони України.
У рекрутинговому центрі, який працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв, функціонує військово-лікарська комісія (ВЛК), що дає змогу швидко пройти медичний огляд і отримати доступ до служби. Підготовка добровольців проходитиме на полігоні, який надано польською стороною.
Україна забезпечує форму та тилову підтримку, в той час як Польща постачає озброєння та техніку для легіону.
Процес для добровольців включає:
- підписання контракту;
- 35-денне навчання на полігоні;
- подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.
Подати заявку можна через офіційний сайт legion.army.gov.ua або безпосередньо в консульствах та посольствах України.
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