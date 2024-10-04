Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України в Любліні

В Польщі в Любліні, на базі консульства України, відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону, який розпочав набір добровольців серед громадян України. Про це в Telegram-каналі повідомляє Міністерство оборони України.

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У рекрутинговому центрі, який працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв, функціонує військово-лікарська комісія (ВЛК), що дає змогу швидко пройти медичний огляд і отримати доступ до служби. Підготовка добровольців проходитиме на полігоні, який надано польською стороною.

Україна забезпечує форму та тилову підтримку, в той час як Польща постачає озброєння та техніку для легіону.

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Процес для добровольців включає:

- підписання контракту;

- 35-денне навчання на полігоні;

- подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.

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Подати заявку можна через офіційний сайт legion.army.gov.ua або безпосередньо в консульствах та посольствах України.

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