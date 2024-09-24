Китайський броньовик для рф: картонна броня і слабке озброєння, але є і плюс

Російські окупанти продовжують відчувати брак техніки, що компенсують більш активним використанням піхоти в штурмах. Але все ж таки вс рф намагаються поповнювати свої втрати в техніці за рахунок імпорту з дружніх країн, наприклад, Китаю. Однак через слабкі бойові якості нової техніки ці поставки не дуже допоможуть.

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Про це пише у своєму блозі військовий експерт, професор кафедри Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Зокрема, йдеться про легкий колісний бронеавтомобіль ZFB-05, який «засвітився» на одному з фото з російськими окупантами.

Як зазначає експерт, сам бронеавтомобіль створено на базі китайської ліцензійної копії вантажного авто Iveco 40.10WM, і він отримав прізвисько «Китайський Тигр» через схожість з однойменним легким броньовиком вс рф. Доволі потужний двигун на 117−127 кінських сил дає змогу розвивати швидкість до 115 км на годину по шосе, що для авто вагою в 6,5 тонн вельми непоганий показник. Також ZFB-05 має високу прохідність, оскільки всі його колеса — ведучі.

Водночас ця техніка має слабке озброєння і захист. Так, основним варіантом озброєння є кулемет стандартного (7,62 мм) або великого калібру (12,7 мм) на примітивній турелі з ручним приводом і бронещитком. При цьому броня також дуже слабка і тримає максимум бронебійні кулі калібру 7,62 мм.

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«Ось тільки стріляли з китайських автоматів „тип 56“ — тобто використовували „проміжні“ патрони 7,62×39. А от чи триматиме корпус „нормальні“ кулеметні патрони 7,62×51 або 7,62×54 — це питання… До всього, „Тигр“ не має жодних ознак хоч якогось протимінного захисту. Словом, типовий ерзац для країн третього світу», — зазначає Андрій Харук.

Загалом це не перше постачання цих бронеавтомобілів до росії — у червні 2023 року їх уже купували для озброєння 141-моторизованого полку росгвардії, на ділі — особистої армії глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Китайські бронеавтомобілі — не єдина зброя і техніка, яку росія отримує на зовнішніх ринках. Раніше вона отримала іранські ракети малої дальності Fath-360, щоправда без пускових установок.

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