«Він у мене молодець»: відома артистка про 69-річного батька, який служить в ЗСУ

Тато української співачки Злати Огнєвіч, яка зачарувала світлинами зі своєю родиною, служить в лавах ЗСУ як полковник медичної служби, військовий хірург. В інтерв’ю вона зізналась, що Леонід Григорович не втомлюється, хоч і йому вже 69 років, бажання бути корисним бійцям в нього лише зростає.

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«Кожного разу, коли батько приїздить у невеличку відпустку, каже, що більше не зможе поїхати, — каже артистка. — Адже операцію вистояти молодому хірургу важко, а тут тату 69 років. Проте після чергового відпочинку та відновлення він каже, що знову поїде. Мовляв, не може сидіти на місці, склавши руки. Каже: „Не дочекаєтеся“. Він у мене молодець».

Злата додала, що надихається прикладом тата і теж допомагає бійцям. Зокрема, дає благодійні концерти у різних містах України.

«Сплю в бусах. Ми виїжджаємо з Києва, їдемо сотні кілометрів, даємо концерт, тоді переїзд, другий концерт і додому», — поділилася відома співачка.

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Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч випустила чуттєвий кліп про кохання і нарвалася на критику «моралістів» та знавців-«філологів». Також співачка прокоментувала чутки про роман з одруженим артистом.

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