41.04 / 41.52 45.31 / 45.95
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Він у мене молодець»: відома артистка про 69-річного батька, який служить в ЗСУ

21:58 5 жовтня 2024
Злата Огнєвіч із батьком

Тато української співачки Злати Огнєвіч, яка зачарувала світлинами зі своєю родиною, служить в лавах ЗСУ як полковник медичної служби, військовий хірург. В інтерв’ю вона зізналась, що Леонід Григорович не втомлюється, хоч і йому вже 69 років, бажання бути корисним бійцям в нього лише зростає.

«Кожного разу, коли батько приїздить у невеличку відпустку, каже, що більше не зможе поїхати, — каже артистка. — Адже операцію вистояти молодому хірургу важко, а тут тату 69 років. Проте після чергового відпочинку та відновлення він каже, що знову поїде. Мовляв, не може сидіти на місці, склавши руки. Каже: „Не дочекаєтеся“. Він у мене молодець».

Злата додала, що надихається прикладом тата і теж допомагає бійцям. Зокрема, дає благодійні концерти у різних містах України.

«Сплю в бусах. Ми виїжджаємо з Києва, їдемо сотні кілометрів, даємо концерт, тоді переїзд, другий концерт і додому», — поділилася відома співачка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч випустила чуттєвий кліп про кохання і нарвалася на критику «моралістів» та знавців-«філологів». Також співачка прокоментувала чутки про роман з одруженим артистом.

РЕКЛАМА

182

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

З жовтня платитимемо за газ по-новому: чому зміняться суми у платіжках

Щаслива осінь

Здійсняться всі мрії: для яких знаків Зодіаку жовтень буде особливо вдалим

Сергій Стрельніков

Я ревнивий: популярний актор не стримав почуття

В'ячеслав Добринін на сцені

Майже не вставав із ліжка: помер відомий співак і композитор

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту