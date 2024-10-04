Півмільйона доларів намагалися викинути у вікно: у Хмельницькому викрили сімейний тандем чиновників-хабарників (відео)

У Державному бюро розслідувань, де раніше повідомляли про викриття на хабарницьві керівництва однієї з райрад Дніпропетровщини, розкрили «кримінальний тандем» держслужбовців на Хмельниччині.

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Як зазначають в ДБР, на незаконному збагаченні викрито керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та її сина — керівника облуправління ПФУ. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже на 6 мільйонів доларів різною валютою.

Так, в робочому кабінеті жінки виявили 100 тисяч доларів та низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами. А вдома — ще майже 5,25 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад п'ять мільйонів гривень та брендові прикраси.

Також правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. До речі, під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з 500 тисячами доларів через вікно…

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В опублікованому відео на ліжку складено пачки готівкових доларів, євро та гривень, які «ФАКТАМ» оцінили в одному з українських банків у суму щонайменше 500 тисяч доларів. Зауважимо, що півмільйона доларів на ліжку з фото ДБР — це близько 1000 FPV-дронів з вибухівкою, кожен з яких здатний вивести з ладу танк і знищити легшу техніку, наприклад, БМП або БТР.

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Хоча прізвища затриманих у ДБР не прозвучали, ймовірно йдеться про голову Пенсійного фонду Хмельницької області Олександра Крупа та голову обласної МСЕК Тетяну Крупу.

Раніше у Держбюро розслідувань повідомляли, що завершили розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили екснардеп-втікач Андрій Деркач та чинний нардеп Олександр Дубінський, який наразі має кілька підозр.

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Фото ДБР

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