Звіряча жорстокість: російські нелюди стратили у Вовчанську чотирьох бійців ЗСУ

Російські варвари продовжують порушувати правила ведення війни й вбивають українських військовополонених.

Так, влітку окупанти у Вовчанську стратили чотирьох українських військових. Російські терористи зробили це за наказом свого командування на території агрегатного заводу.

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Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених — військовослужбовців Збройних сил України, яких російські військові вбили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

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«Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України», — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення цього злочину.

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Нагадаємо, що днями в мережі опублікували відео, на якому російські окупанти розстрілюють одразу 16 українських військовополонених. Як розповіли в Офісі генпрокурора, таке звірство сталося на Покровському напрямку. Генпрокурор Андрій Костін зазначав, що це наймасовіша страта з початку російського вторгнення в Україну.

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