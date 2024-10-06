В Україні відзначають День учителя: як гарно привітати зі святом (фото)

Цього року День працівників освіти або День вчителя припадає на 6 жовтня — першу неділю жовтня. Це професійне свято було започатковане ще за рядянський часів, а вже у незалежній Україні його офіційно було встновлено рівно 30 років тому — у вересні 1994 року.

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Професійне свято — гарний привід для привітань улюблених педагогів. Хоча наразі у школах, з огляду на війну, часто закликають не купувати вчителям квіти чи вартістні подарунки. Втім, надислати красиву листівку чи сказати теплі слова ніколи не буде зайвим.

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Вчитель — це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців — гідними, розумними, навченими, людяними. Дякуємо вам за вашу чесну, важку працю, за цей неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем. Із Днем учителя!

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Вітаємо Вас з професійним святом,

Сьогодні для Вас — квітів багато!

Дякуєм Вам за щоденну турботу,

За людяність, ласку й невпинну роботу,

За те, що знання нам даруєте цінні,

На нас витрачаючи роки безцінні!

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

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Вітаємо від усіх нас, нашого дорогого вчителя, із професійним святом! Вдяка вам та низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя!

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З Днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

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До речі, якщо ви вирішите привітати вчителі букетом квітів, то варто знати тренди нинішньої осені. Так, найпопулярніші зараз ті букети, які справляють враження, що ви пішли в сад або в ліс і там нарвали оберемок квітів. Стилісти кажуть, що краще, аби у розташуванні квітів не було жоднох симетрії і щоб самі квіти були різної висоти.

Фото з Pixabay

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