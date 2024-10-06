Анна Кошмал не відмовиться від веганських звичок, незважаючи на вагітність

Акторка Анна Кошмал, яка нещодавно згадувала, як вона із сином ховалася під час ворожих ракетних атак у ванній кімнаті, невдовзі знов стане мамою.

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Як пишуть newsyou.info, 29-річна зірка серіалів «Свати», «Встигнути до 30», «Будиночок на щастя», «Скажені сусіди» та «Село на мільйон» лише нещодавно повідомила, що чекає на другу дитину.

На своїй сторінці в Instagram вона поспілкувлася із шанувальниками та відповіла на їхні запитання, насамперед, про її майбутнє друге материнство. Анна Кошмал зізналася, що влітку їй було дуже важко працювати, адже робочий день триває по 12 годин, а вона хворіла на ангину. До того ж у акторки був сильний токсикоз та алергія.

Фото з Instagram

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Анна Кошмал поділилася своїм рецептом позбавлення від токсикозу — це здоровий та тривалий сон. Але у неї такої можливості нема — акторка рятувалася водою з лимоном.

Фото з Instagram

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Незважаючи на свій стан, Анна планує працювати стільки, скільки їй вдасться. Так що час виходу у декрет для неї ще не визначений. Вона все ще продовжує гастролювати.

Фото з Instagram

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Фото з Instagram

Анна розповіла, що ще очікуючи на першого сина, вона не відмовлялася від веганства і не бачить причин робити це зараз. Зазначивши, що вона вживає збалансовану їжу, акторка додала, що не є прибічницею використання різноманітних зайвих пігулок, які вагітним виписують «за протоколом».

Фото з Instagram

Нагадаємо, що акторка разом із колежанками по «цеху» піддавалась критиці за те, що виставляла у соцмережі яскраві фото з відпочинку. Тоді за представниць шоубізу, яки виїжджали за кордон з дітьми, вступався Тарас Цимбалюк.

Фото з Instagram

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