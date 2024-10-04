Дані про відстрочку від мобілізації «забули» внести до реєстру: що робити в цьому випадку

У зв'язку з тим, що з 9 листопада набуде чинності черговий президентський указ щодо продовження строку мобілізації, відстрочки, надані раніше багатодітним батькам та ще деяким категоріям військовозобов'язаних, діятимуть лише до цієї дати. Після цього, як повідомляли військкоми, їх потрібно буде продовжити.

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Дані військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, мають бути внесеними до Єдиного державного реєстра призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо через якісь причини даних в реєстрі нема, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Про ці нюансі в коментарі «РБК-Україна» розповів юрист Дмитро Франчук.

За його словами, лише наявність даних в реєстрах дозволить як уникнути непорозумінь при взаємодії з ТЦК та СП, так і захистити права військовозобов'язаних.

Якщо дані про відстрочку не внесені у реєстр, необхідно терміново звернутися в ТЦК та СП, написавши відповідну заяву та додавши копії документів, що підтверджують право на відстрочку. Не зайвим буде й дізнатися, чому склалася така ситуація і як швидко вона буде вирішена. Перед цим Дмитро Франчук радить пересвідчитися, що всі документи оформлені правильно, а також зробити їхні копії.

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Якщо такі дії не призвели до потрібного результату, потрібно написати та надіслати в ТЦК та СП відповідний письмовий запит, залишивши собі один екземпляр з відміткою про прийняття. Якщо і це не допоможе, то потрібно звертатися зі скаргою до обласного військового комісаріату або Міноборони, або до адмінсуду з позовом щодо внесення даних до реєстру.

Юрист радить не затягувати з вирішенням цього питання та зберігати всі документи, які засвідчують право людини на відстрочку від мобілізації.

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Нагадаємо, що однією з категорій військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, є рідні зниклих безвісти військових. Але для цього вимагається рішення суду, яким особу визнано зниклою безвісти за особливих обставин. Та отримання такого рішення — справа не швидка.

Втім, за словами адвоката Ростислава Кравця, якщо особа має на руках документи, що підтверджують родинні зв'язки зі зниклим безвісті і є відповідний акт, який зробив ТЦК чи військова частина, що особа зникла безвісти, і їй здійснюються виплати, то дії ТЦК щодо мобілізації таких осіб є неправомірними.

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Фото з Вікіпедії

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