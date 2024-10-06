Так сильно його люблю: донька важкохворого Брюса Вілліса поділилася зворушливими фото з батьком

Таллула Вілліс знову поділилась подробицями про свого тата Брюса Вілліса, у якого діагностували лобно-скроневу деменцію. У понеділок Таллула опублікувала кілька зворушливих фото в Instagram, на яких зображені милі моменти спілкування між нею та 69-річним актором «Міцного горішка», пише видання The Marca.

ВІДЕО ДНЯ

На одному фото Брюс ніжно цілує маківку своєї доньки, поклавши руки їй на плечі. На іншій — щаслива мить у селфі за обіднім столом, а на третій — Брюс посміхається, коли Таллула гортає книгу з фотографіями легендарного актора.

«Я так сильно люблю цього чоловіка, і відчувати — це складна річ, але я така вдячна, що дозволила почуттям текти крізь мене зараз, замість того, щоб відключитися від них! З архіву назавжди», — підписала вона знімки.

Таллула — одна з трьох спільних дочок Брюса та колишньої дружини Демі Мур. Вона разом з матір'ю та сестрами Румер і Скаут були поруч з ним відтоді, як у Вілліса у лютому 2023 року виявили лобно-скроневу деменцію — стан, який впливає на комунікацію та когнітивні функції. Про це повідомила родина Брюса, зокрема його дружина, Емма Гемінг Вілліс, у своїй заяві.

РЕКЛАМА

Раніше Таллула розповіла про шлях свого батька до здоров'я на шоу «Today» та у своїй статті для Vogue у 2023 році, обговорюючи, як сім'я справляється з хворобою Брюса.

Попри всі ці виклики, Мур та її доньки підтримують одна одну, виступаючи єдиним фронтом відтоді, як Брюс оголосив про свій діагноз.

РЕКЛАМА

Раніше дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс не змогла стримати сліз, розповідаючи про хворобу знаменитого актора, і опублікувала рідкісне сімейне фото.

РЕКЛАМА

311

Читайте нас у Facebook