Висока ціна захоплення Вугледару: стали відомі втрати росії в Україні

Україна визнала втрату Вугледара на Донеччині. Тільки 155-а та 40-та бригади морської піхоти росії могли втратити під Вугледаром понад 2100 осіб з урахуванням тяжкопоранених, загиблих і зниклих безвісти. Це 40% довоєнної чисельності цих двох підрозділів, пише BBC. Вугледар вважається стратегічно важливим пунктом: він розташований на висоті, і українська армія могла звідти завдавати ударів по логістичним шляхам противника.

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Найбільш напруженими та кровопролитними були бої за місто восени 2022 та взимку 2023 року. Тоді на штурм міста росіяни кинули елітні загони морської піхоти — 155-ту та 40-ту бригади «чорних беретів» за підтримки БМП та танків. Їм допомагали мотострілкові з'єднання, складені з мобілізованих та добровольців. На основі відкритих даних BBC змогло підтвердити, що під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 морпіхів 155-ї бригади морської піхоти російських збройних сил, ще 42 зникли безвісти. Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за десять років війни у Чечні. Серед загиблих — 19 офіцерів, у тому числі командир батальйону Цирен Лубсанов.

Разом із 155-ю бригадою в цих боях брали участь морпіхи 40-ї бригади «чорних беретів» з Петропавловськ-Камчатського. На основі відкритих даних ВВС змогло підтвердити загибель 72 солдатів та офіцерів цього з'єднання. Непрямим чином про серйозні втрати «чорних беретів» може свідчити той факт, що до складу 155-ї та 40-ї бригад стали приписувати підрозділи «шторм z», сформовані із ув'язнених російських колоній.

«Встановлене нами число втрат 155-ої та 40-ої бригад включає лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського та Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби ми змогли підтвердити. Реальна кількість „чорних беретів“, загиблих під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою — тобто близько 570 осіб. З урахуванням зниклих безвісти, більшість із яких, швидше за все, загинули, реальна цифра загиблих у штурмах Вугледару морпіхів може зрости до 700 людей», — йдеться у публікації.

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Число важкопоранених солдатів 155-ї та 40-ої бригад морської піхоти достовірно встановити неможливо. При підрахунку цієї категорії журналісти спирались на документи про виплати компенсацій усім пораненим, яких у результаті каліцтва звільнено зі служби.

«Кількість людей, які остаточно вибули з ладу через поранення в 155-й і 40-ій бригадах, може становити приблизно 1400 осіб. А загальна кількість втрат „чорних беретів“ під Вугледаром — до 2100 осіб. За оцінками західних фахівців, довоєнна чисельність 155-ї бригади становила близько 2900 осіб, а 40-ї бригади — 2400 осіб. Отже, лише штурм Вугледару — без урахування інших битв — міг вибити з ладу до 40% штатного складу підрозділів», — пишуть автори статті.

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Значення має не тільки загальна кількість загиблих і тяжко поранених, а й те, хто втратив боєздатність. Тільки у списку ВВС підтверджених втрат «морпіхів» числяться: комбат, два заступники командира батальйону та п'ять командирів роти. Для підготовки заміни цим фахівцям знадобиться щонайменше 7−8 років.

Для Вугледара, який до війни налічував 15 тисяч жителів, ці спроби російського наступу обернулися майже повною руйнацією міста та незліченними людськими трагедіями.

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