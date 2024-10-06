Хочуть дестабілізувати: військовий назвав нові цілі росіян

Росіяни кинули на захоплення Вугледару величезні сили. А загалом зараз на півдні та сході ворог зосередив кількість військ, яка оцінюється приблизно в півмільйона осіб. Про це сказав Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004−2020 роках, повідомляє Espreso.tv.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли починалася широкомасштабна агресія, на 7 різних напрямках було 150 тисяч військових. Зараз на трьох напрямках їх кількість практично в три рази більша, — заявив Андрій Риженко. — Окупанти мають завдання максимально захопити Донеччину, наблизитись до Запоріжжя, Дніпра, Сум, Харкова, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та КАБів. Мета — подальша дестабілізація соціально-економічної ситуації в Україні та впливу на населення».

Він додав, що Генеральний штаб Збройних Сил України аналізує ситуацію, щоб максимально стримати противника у виконанні даного стратегічного завдання.

Нагадаємо, 5 жовтня українські військові збили новітній реактивний БПЛА росіян, який існував всього в трьох екземплярах. Крім того, Сили оборони України ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS уразили три командні пункти ворога.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

113

Читайте нас у Facebook