40.97 / 41.50 45.13 / 45.80
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Долетимо до зірок: Дональд Трамп пообіцяв дістатися Марса, якщо переможе на виборах

16:19 7 жовтня 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп повернувся на місце, де він пережив замах — Батлер, штат Пенсильванія.

«Дякую, — звернувся він до великого натовпу, який, за повідомленнями, налічував десятки тисяч людей. — Дуже велике спасибі. Ми любимо Пенсильванію, і, як я вже казав… Я повертаюся до Батлера, щоб донести просте повідомлення… Ми зробимо Америку знову великою, ми переможемо на виборах», пише Sky News.

Говорячи про замах, Трамп сказав, що нападник мав на меті змусити його замовкнути.

«На 16 секунд час зупинився, коли цей жорстокий монстр випустив на волю чисте зло. Цей лиходій не досяг успіху», — сказав він.

РЕКЛАМА

Говорячи про свою кампанію, він пообіцяв вдвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків. Він також пообіцяв, що США «досягнуть Марса» до кінця його другого терміну, якщо його переоберуть, і пообіцяв «жодних чоловіків у жіночому спорті».

Раніше повідомлялося, що директор ФБР висловив певні сумніви у тому, що що під час стрілянини на мітингу вухо Дональда Трампа постраждало саме від кулі.

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

десерт

Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

прання

Гель, порошок чи капсули: що найкраще працює для прання

Таро-розклад

Водоліям — «Зірка», Близнюкам — «Закохані», а Левам — «Сила»: Таро-прогноз на 7 жовтня

дівчина

Таро-гороскоп на тиждень: хто залишить у минулому невдачі, а кому пощастить на роботі чи у коханні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту