Долетимо до зірок: Дональд Трамп пообіцяв дістатися Марса, якщо переможе на виборах

Дональд Трамп повернувся на місце, де він пережив замах — Батлер, штат Пенсильванія.

«Дякую, — звернувся він до великого натовпу, який, за повідомленнями, налічував десятки тисяч людей. — Дуже велике спасибі. Ми любимо Пенсильванію, і, як я вже казав… Я повертаюся до Батлера, щоб донести просте повідомлення… Ми зробимо Америку знову великою, ми переможемо на виборах», пише Sky News.

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Говорячи про замах, Трамп сказав, що нападник мав на меті змусити його замовкнути.

«На 16 секунд час зупинився, коли цей жорстокий монстр випустив на волю чисте зло. Цей лиходій не досяг успіху», — сказав він.

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Говорячи про свою кампанію, він пообіцяв вдвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків. Він також пообіцяв, що США «досягнуть Марса» до кінця його другого терміну, якщо його переоберуть, і пообіцяв «жодних чоловіків у жіночому спорті».

Раніше повідомлялося, що директор ФБР висловив певні сумніви у тому, що що під час стрілянини на мітингу вухо Дональда Трампа постраждало саме від кулі.

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