Повна «кашаса з просекко»: Потап прогулявся Барселоною у модному жакеті й натякнув, що готує з NK нове «Moloko» (відео)

Після відвідин будинку-музею Сальвадора Далі у Фігерасі, Потап повернувся до Барселони.

Про це свідчить його останній пост в Instagram.

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«Працювати та творити в офісі в Барселоні — це суцільне задоволення та неперевершений досвід, прямую на зйомку нового відео», — написав репер-менеджер.

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Цього разу на «писання» Потапа відгукнулися, певно, лише його віддані фанати, які ще пам'ятають Олексія-ухилянта як артиста. В коментарях були тільки добрі слова, а з вартих уваги відгуків — те, що у Олексія гарний жакет.

Із цікавинок посту — у сторіз Потап опублікував, вочевидь, уривок з нової пісні своєї дружини NK (хоче це не точно).

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Новий «хіт», схоже, буде створено за рецептом пісні «Moloko» — повна нісенітниця без всякого змісту, де горілка «кашаса» змішується з шампанським «просеко», а ім'я Зендеї — з ананасами і т.д. Схоже, саме такий напрямок розвитку (чи деградації) вибрало талановите подружжя.

Хоча варто зазначити, що сама Настя анонсувала вихід нової пісні «Adicta», яка буде присвячена коханню.

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В той же час, з урахуванням «гумору» Потапа і анонсу пісні Насті, можна здогадатись, що йдеться про один і той же музичний твір. Тобто, все буде «повна кашаса». Чи «Молоко-2».

Зазначимо, у мережі останнім часом пишуть, що Потап дуже змінився. З цього приводу пластичний хірург зауважив, що причиною швидкого старіння може бути споживання нездорової їжі, недосипання, ненормований графік, або ж зловживання різними речовинами.

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