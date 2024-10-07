Найпотужніша неядерна бомба: що відомо про ODAB-9000, якою рф могла вдарити по Вовчанську

Кажуть, що росія застосувала у Харківській області одну з найпотужніших неядерних бомб. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, це була так звана вакуумна бомба. На відео, опублікованому українським інформаційним агентством InsiderUA, видно вибух, який, як стверджується, стався в місті Вовчанськ, на північний схід від Харкова. Повідомляється, що це була бомба ODAB-9000 вагою до дев'яти тонн, яка, згідно з американським журналом Newsweek, також відома у військових колах як «батько всіх бомб». На відео видно, як ракета влучає в район, який вже в основному лежить у руїнах. Після вибуху здіймається гігантська хмара диму. Хвиля тиску зачіпає кілька будівель у великому радіусі.

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Вакуумна бомба — це зброя, яка створює особливо потужний вибух, використовуючи для детонації кисень з навколишнього повітря. При скиданні або пострілі спочатку вивільняється хмара займистої речовини (зазвичай аерозоль пального), яка змішується з навколишнім повітрям. Ця хмара може проникнути через будь-які отвори в будівлі або захисні споруди, які не є повністю герметичними. Потім вона запалюється, спричиняючи потужний вибух. Ефект посилюється завдяки кисню в повітрі. Вибух створює величезну хвилю тиску, за якою слідує сильний негативний тиск (вакуум), оскільки вибух поглинає кисень з навколишнього середовища. Це призводить до руйнівного впливу на будівлі й людські тіла, які серйозно пошкоджуються вибуховою хвилею і раптовим від'ємним тиском, пише t-online.de.

У 2003 році, згідно з повідомленням BBC, США випробували 9800-кілограмову бомбу, яку прозвали «матір'ю всіх бомб». Чотири роки потому росія розробила подібний пристрій — «батька всіх бомб». Вибух цієї бомби був еквівалентний вибуху 44-тонної звичайної бомби, що зробило її найбільшим неядерним вибуховим пристроєм у світі.

Однак є сумніви щодо використання бомби ODAB-9000. Згідно з військовими джерелами, для її скидання був потрібен стратегічний бомбардувальник, але на екранах радарів його не було видно, повідомляє Newsweek. Втім, вакуумні бомби, такі як ODAB-1500, що мають меншу вагу, також могли бути випущені з ракетних пускових установок, повідомив Newsweek Сідхарт Каушал, науковий співробітник британського Королівського інституту об'єднаних служб. За словами експерта, це також могла бути бомба FAB-9000 — теж особливо важка бомба вагою дев'ять тонн.

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«росія посилює свою повітряну й ракетну активність як поблизу лінії фронту, так і в тилових районах, — сказав Каушал в інтерв'ю Newsweek. — Ракетні удари по внутрішній частині України спрямовані на руйнування української енергосистеми та виснаження запасів напередодні зими».

Михайло Широхов, український військовий експерт, також не вірить, що це був ODAB-9000. Він розглядає публікацію відео більше як спробу російських пропагандистів нагнітати страх.

«Вони взяли відео застосування три- або 1,5-тонної бомби, модифікували його за допомогою сучасних технологій та видали за застосування дев’ятитонної моделі», — підозрює Широхов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна може вдарити по москві новою зброєю.

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