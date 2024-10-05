Україна може вдарити по москві новою зброєю: що про неї відомо

Головний редактор Defense Express Олег Катков впевнений, що бомби JSOW, які надійдуть в Україну в пакеті американської військової допомоги, можна переробити на крилаті ракети. Це дасть змогу завдавати удари дальністю понад 500 км, зокрема по москві, заявив експерт.

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«Між початком програми й появою великої кількості серійних зразків минає час. В мирний час, коли тебе не бомблять, коли є національна стратегічна програма з розроблення, створення та масового виробництва певних засобів озброєння і військової техніки — це замануха на 5−10 років. Такі заяви з боку США жодного стосунку до реальних потреб України не мають. Західні союзники могли б передавати Україні важливе озброєння з позначкою зроблено в Україні, щоб до них не було жодних питань. Чому москва так може робити, а Вашингтон — ні. Чому Іран так може робити, а умовний Лондон — ні. Усі так можуть робити», — сказав Олег Катков.

Щодо передачі Україні планерних бомб, зокрема JSOW, то це гарна можливість їх переробити на крилаті ракети, зауважує експерт.

«У США були технічні рішення щодо перероблювання планерної бомби JSOW у крилаті ракети, але серійно це не було запущено. Переробка може бути досить мінімалістичною. Малогабаритний реактивний двигун можна надрукувати на 3D-принтері з друку металевих деталей», — вважає головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Нагадаємо, саме завдяки планерним бомбам росія просувається на фронті. Нещодавно в ході успішних українських атак на російські артсклади, зокрема поблизу містечка Торопець у Тверській області, було знищено велику кількість боєприпасів різного калібру, в тому числі крилатих ракет й планерних бомб.

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