Кожні шість місяців: як отримати державну допомогу на дитину

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідоме, дітям виплачується тимчасова державна допомога. Що про неї потрібно знати, розповіли юристи.

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«Допомога призначається на дитину одному з батьків, з яким вона проживає, у разі, коли:

відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний в установленому порядку недієздатним, а також якщо він перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. Водночас ця допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами".

За словами юристів, розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Але не може бути менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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«Тобто мінімальний розмір відповідної допомоги у 2024 р. становить:

для дітей до 6 років — 1 281,50 грн;

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для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Максимальний у 2024 р. (за відсутності будь-якого доходу у родини):

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для дітей до 6 років — 2563,00 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3196,00 грн.

Водночас до уваги береться обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом двох кварталів (6 місяців), що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги. Звернутися за допомогою можна:

до органів соцзахисту населення;

ЦНАП;

до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад".

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