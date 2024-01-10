Водійські посвідчення українців «блокуватимуть» за борги та несплату аліментів: закон уже в Раді

В Україні, де нещодавно ввели нові посвідчення водія та техпаспорт, можуть ухвалити закон, який дозволяє призупиняти дію посвідчень водія. Законопроект, який це регламентує, вже включено до порядку денного Верховної Ради.

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Так, проєкт закону № 8082, який регламентує нові категорії посвідчення водія, порядок їх отримання та припинення дії вже отримав позитивний висновок профільних комітетів та 7 лютого включений до порядку денного Верховної Ради.

Призупиняти дію посвідчення водія зможуть співробітники виконавчої служби — наприклад, за борги, несплачені штрафи, аліменти. Інформація про осіб, позбавлених права керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у праві керування транспортними засобами, буде вноситись до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України.

Право на керування транспортними засобами тимчасово обмежуватиметься у разі відкриття відносно особи відповідного виконавчого впровадження.

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Також законопроєктом пропонуються такі категорії посвідчень водія:

• АМ — мопеди. Двоколісні або триколісні транспортні засоби, максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує 45 кілометрів, робочий об’єм двигуна не перевищує 50 куб., або максимальна номінальна потужність не перевищує 4 кВт у разі використання електродвигуна.

• А1 — мотоцикли. Двоколісні транспортні засоби робочий об’єм двигуна перевищує 50 куб. сантиметрів, але не перевищує 125 куб. сантиметрів, максимальна номінальна потужність не перевищує 11 кВт.

• А2 — мотоцикли. Двоколісні транспортні засоби потужність яких перевищує 11 кВт, але не перевищує 35 кВт.

• А — мотоцикли. Двоколісні транспортні засоби потужність яких перевищує 35 кВт.

• В — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, не більш ніж 8 пасажирів, крім водія.

• ВЕ — состави транспортних засобів, що складається з тягача категорії В та причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса причепа або напівпричепа не перевищує 3500 кілограмів.

• С1 — автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кілограмів, але не перевищує 7500 кілограмів, не більш ніж 8 пасажирів, крім водія.

• С1Е — состави транспортних засобів, що складається з тягача категорії С1 і причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів та не перевищує 12 000 кілограмів.

• С — автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кілограмів і які спроектовані й сконструйовані для перевезення не більш ніж 8 пасажирів, крім водія. Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів.

• СЕ — состави транспортних засобів, що складаються з тягача категорії С та причепа або напівпричепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.

• D1 — автомобілі, спроектовані й сконструйовані для перевезення більш ніж 8, але не більш ніж 16 пасажирів, крім водія, з максимальною довжиною не більше 8 метрів. Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кілограмів.

• D1Е — состави транспортних засобів, що складаються з тягача категорії D1 і причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.

• D — автомобілі, спроектовані й сконструйовані для перевезення більш ніж 8 пасажирів, крім водія. Транспортні засоби цієї категорії можуть бути поєднані з причепом, дозволена максимальна маса 9 якого не перевищує 750 кілограмів.

• DЕ — состави транспортних засобів, що складаються з тягача категорії D і причепа, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.

• Тm — трамвай.

• Tb — тролейбус.

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Також законопроєкт зменшує строк дії посвідчень водія:

Право на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ надається на 10 років. Право на керування транспортними засобами категорій С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb та Tm надається на 5 років.

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Серед інших цікавих новацій — збільшення віку претендентів для отримання «прав» на мотоцикл. Відкрити категорію А дозволяється особам, які досягли 20-річного віку та мають навички керування транспортним засобом категорії А2 не менше 2 років (вимога до наявності навичок не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки). Мопедами та легкими мотоциклами (А1) можна керувати з 16 років. Легковиками з 18 років. Вантажівками та автобусами з 21 та 24 років відповідно.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні підняли вартість низки послуг для водіїв.

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