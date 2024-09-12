15 тисяч гривень щомісяця: юристи пояснили, чи реально отримати такий вид допомоги

Останніми днями лунає багато розмов щодо прийняття «нового» закону про статус «дитини війни», згідно з яким з 1 вересня 2024 року начебто передбачається грошова допомога у розмірі 15 тис. грн щомісяця протягом трьох років. Що не так з цією новиною, пояснили юристи.

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«В Україні справді існує Закон «Про соціальний захист дітей війни», однак прийнятий він ще 18 листопада 2004 р., а набрав чинності 1 січня 2006 р. Інших законів, які стосуються цього питання, не існує і останнім часом таких не приймалося, — пишуть юристи. — У соціальних мережах, зокрема TikTok, йдеться про законопроєкт № 4995, що був ухвалений давно та стосується питань забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців.

По-друге, відповідно до вказаного вище закону, поняття «дитина війни» застосовується лише щодо осіб, які є громадянами України та яким на час закінчення Другої світової війни (тобто станом на 2 вересня 1945 р.) було менше 18 років. Стосовно дітей, які постраждали від збройної агресії рф проти України, офіційно застосовується термін «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Так, спрощено, для економії часу, може використовуватися «дитина війни», однак нормативне визначення — «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».

На сьогодні, зазначають юристи, отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, не підкріплено наданням окремого виду соціальної допомоги.

«Такі дітки мають право на окремі пільги, наприклад, безкоштовне харчування в закладах освіти, першочергове зарахування до дошкільних навчальних закладів тощо. Довіряйте нам та користуйтеся перевіреними джерелами інформації», — розповіли юристи.

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