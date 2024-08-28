«Вогонь!»: відомий шеф-кухар шокував своєю світлиною

Популярний шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво вкотре вразив непохитністю своєї підтримки України. Нагадаємо, Ектор у перші місяці повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону та почав волонтерську діяльність.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Хіменес-Браво опублікував світлину, на якій він стоїть у жовтій футболці з усім зрозумілим закликом до путіна та відповідним жестом. Саме так шеф-кухар відреагував на наймасштабніший обстріл України росіянами.

«Вони намагаються нас залякати, знищити нашу інфраструктуру, наші життя, — написав Ектор. — Але як вони не можуть зрозуміти одного — з кожним таким разом ми стаємо все сильніше, а наша ненависть ще більше.

Так, зараз нелегкий період для нас, на фронті, для військових. Але ми маємо триматися разом. Вірити. Допомагати. Бо страшний час точно закінчиться та повернеться бумерангом туди, звідки прийшов".

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Слова та вигляд шеф-кухаря вразили його підписників, і вони поділилися враженнями у коментарях.

«Я вражена вашою підтримкою, поведінкою)) ви більший українець ніж деякі українці, — написали шанувальники. — Одним словом, ви — супер!!!«

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«Треба щоб над москвою пролетів літак з таким дизайном та надписом як у вас на футболці», — запропонували у коментарях.

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«Футболка — вогонь, треба стіну між нами з росіянами так розписати», — порекомендували дописувачі.

Нагадаємо, відомий блогер став учасником нового сезону «МастерШеф».

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