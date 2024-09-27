Золото і шоколад: інтер’єрний тренд осені 2024 року

Осінь — пора насолоджуватися шоколадом. І не тільки в прямому сенсі. Шоколадні відтінки вітаються і в гардеробі, і в інтер'єрі. А доповнити їх можна золотистим кольором — і це матиме дуже стильний вигляд. Шоколад і золото — інтер'єрний тренд осені 2024. Цей тандем асоціюється з теплом і затишком і тому стрімко набирає популярності. Нагадаємо про ще один актуальний тренд — свічки з ароматами природи.

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Стилісти стверджують, що чим темніший коричневий, тим світлішим має бути золотистий. Другого не має бути багато. Тільки акценти! Наприклад, рамочки для фотографій і вазочка. У рамах під золото особливо ефектно виглядають чорно-білі фотографії та графіка. Поєднуйте золотисті акценти з матовими поверхнями. З глянцевими такий тандем може виявитися занадто химерним.

Що стосується шоколадного відтінку, він може бути присутнім у м'яких меблях — дивані та кріслах. Також цей відтінок доречний у домашньому текстилі — пледі, покривалі, шторах…

У кухонному інтер'єрі буде актуальним сервіз шоколадного кольору і золотисті прилади. До речі, багато хто переконаний, що в коричневій чашці кава, какао і гарячий шоколад набагато смачніші, ніж у чашках іншого кольору.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю зі стилісткою Іриною Бейлі, яка розповіла, як туфлі-човники, які ви не носите, можна легко перетворити на оригінальні квіткові горщики.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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