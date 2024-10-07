Зливала ворогу локації підрозділів Сил оборони: в Харкові затримали поплічницю окупантів

Служба безпеки лише нещодавно викрила викладачку харківського вишу, яка допомагала ворогові, а нині в поле зору спецпризначенців потрапила 44-річна працівниця одного з транспортних підприємств міста.

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Примітно, що жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів ЗСУ просто під час виконання основних службових обоі'язків, після чого «зливала» отриману інформацію в один із Телеграм-каналів, що його російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів, повідомили в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

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Зловмисниця вже перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також нагадаємо і про затримання на Дніпропетровщині двох членів раніше викритої агентурної групи ворога, які коригували ракетні удари ворога по рідному регіону.

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