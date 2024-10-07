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Фіцо оскандалився черговою заявою про війну в Україні

10:22 8 жовтня 2024
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який зацікавлений у в транзиті та перепродажі газу з рф, в черговий раз заявив, що «війна в Україні є бажаною для Заходу». Як він сказав в інтерв'ю телеканалу STVR, «війна триває лише тому, що її підтримує Захід, щоб поставити росіян на коліна».

«У країні, яка є сусідом Словаччини, відбувається військовий конфлікт, де дійсно вбивають словаків, і де Європа суттєво підтримує ці вбивства, — цинічно заявив Фіцо. — Однак цей конфлікт не може бути вирішений військовим шляхом».

Прем'єр-міністр також заявив, що хотів би відвідати москву наступного року, щоб відзначити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни, пише Pravda.

«Будь ласка, давайте не будемо страждати від цієї русофобії. Давайте не будемо автоматично говорити відразу, коли ми говоримо позитивно про Червону армію або колишній Радянський Союз, що ми є якимись агентами путіна», — підкреслив Фіцо.

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Прем'єр-міністр Словаччини погоджується з членством України в Європейському Союзі, хоча і каже, що це все ще «дорога на кілька років». Однак він не є прихильником членства України в НАТО. Він нагадав, що це членство має бути ратифіковане всіма країнами НАТО.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Словаччини. Рішення ЄС викликане через занепокоєння згортанням демократичних норм у країні.

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