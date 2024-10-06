Україна може повністю програти на полі бою: експерт пояснив, чому після цього війна не закінчиться

Джеймс Ніксі, провідний експерт з російської зовнішньої політики в британській аналітичній установі Chatham House у Лондоні, впевнений, що перемога України досі полягає в тому, що представлено у мирному плані президента Зеленського. Мова йде виведення російських військ до кордонів станом на 2014 рік, репарації та судові процеси, пише «Голос Америки».

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«Звісно, мені часто кажуть: «Джеймсе, це нереалістично. Ти надто ідеалістичний. Джеймсе, має бути домовленість з росією на певних умовах». І я не знаю, чи це обов’язково так, — сказав експерт. — Це може бути так, тому що аналітично я можу прийняти будь-який варіант розвитку подій… Але оскільки ця війна ще не закінчена, оскільки вона може піти в будь-якому напрямку, оскільки все ще може змінитися і все тримається на лезі ножа, я не розумію, чому люди кажуть, що не варто прагнути максимальних цілей або що це небажано чи нереалістично.

Звісно, можливо, що Україна буде повністю переможена на полі бою, але навіть тоді мені важко уявити країну, яка повністю підкориться, тому що навіть якщо вона програє офіційно, то буде продовжуватися партизанська війна, постійні удари по ворогу".

На думку експерта, може статися внутрішній колапс у росії — чи на фронті в напрямку москви, чи всередині москви, чи в регіонах… Мова йде про певний різновид «снігової лавини».

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«росія здається мені трохи слабкою… Не треба недооцінювати, наскільки важко росії вести цю війну. Чи можете ви уявити, який хаос панує в кремлі, коли вони намагаються керувати цією війною? І, звісно, ми повинні робити все можливе, щоб їм було ще важче», — підсумував Джеймс Ніксі.

Раніше у США розповіли, чи працює план перемоги Зеленського.

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