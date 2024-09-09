ЄС може призупинити фінансування Словаччини: в ЗМІ назвали причини такого рішення

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Словаччини, парламент якої не засудив ракетний удар росії по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Рішення ЄС викликане через занепокоєння згортанням демократичних норм у країні. Як повідомляє агентство Bloomberg, це може призвести до призупинення виділення коштів, які ЄС надає Словаччині. Рішення, яке підготувала Європейська комісія, викликано діями прем’єр-міністра Роберта Фіцо, зокрема ліквідацією спеціальної прокуратури, що наглядала за корупційними справами, пов'язаними з коштами ЄС.

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Процедура призупинення фінансування Словаччини знаходиться на початковій стадії і потребує затвердження голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Хоча прес-секретар Єврокомісії поки що утримується від коментарів, джерела повідомляють, що одним з інструментів, які може застосувати ЄС, є механізм обумовленості. Він дозволяє Євросоюзу заморожувати фінансування країн-членів, якщо існують ризики неправильного використання коштів.

Словаччина значною мірою залежить від європейських фондів, оскільки близько 80% державних інвестицій у країні фінансуються коштом ЄС. Будь-які збої у фінансуванні можуть мати значні наслідки для економіки країни, яка вже стикається з проблемами надмірного дефіциту державних фінансів.

Крім того, Єврокомісія розглядає можливість повернення частини або всіх коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом, оскільки одна з умов їх надання — створення спеціальної прокуратури — була порушена.

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Після повернення Роберта Фіцо до влади у жовтні 2023 року, його уряд потрапив під пильну увагу Брюсселя через скасування ключових правових інституцій, які займалися справами про корупцію. Такі дії можуть зробити Словаччину другою країною ЄС після Угорщини, щодо якої застосують механізм обумовленості через порушення верховенства права.

Фіцо також провів реформу державних ЗМІ, поставивши їх під контроль уряду, що викликало додаткові побоювання у Брюсселі щодо свободи слова в країні.

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Раніше повідомляли про те, що Словаччина та Угорщина, незважаючи на членство в НАТО, зацікавлені в транзиті та перепродажу російської нафти і продовжують лобіювати інтереси країни-агресорки в ЄС.

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