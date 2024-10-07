Нардепи хочуть дозволити чоловікам оновити дані «зі знижкою»

Незважаючи на те, що чоловікам почали надходити штрафи за неоновлення даних, багато хто з українців це не зробив і не поспішає робити — певно, вважаючи, що «все одно платити», так краще не зараз, а згодом.

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Певно, саме на цю групу населення розрахований законопроєкт № 12093, автори якого пропонують дозволити чоловікам оновити дані після сплати половини штрафу.

Громадянам хочуть дати можливість у разі добровільного звернення для уточнення персональних даних сплачувати 50% від мінімального розміру штрафу за статтями про порушення мобілізації та військового обліку. Тобто чоловіки зможуть сплатити штраф у розмірі не 17 000 грн, як це є зараз, а лише половину суми — 8 500 грн.

На думку авторів законопроєкту, цей документ стимулюватиме військозобов’язаних громадян уточнювати свої дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а також наповнить держбюджет за рахунок штрафів.

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«Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів „Оберіг“ не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні. Ключова проблема, яку пропонується розв’язати — надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що в Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою, і відомий адвокат пояснив, чи вплине це на мобілізацію.

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