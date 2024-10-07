Байден придумав новий план підтримки України перед виборами у США: про що йдеться

Президент США Джо Байден робить останню спробу зміцнити американську підтримку України напередодні можливої перемоги Дональда Трампа на виборах у США 5 листопада. Байден вважає, що зовнішня політика США щодо України опиниться під загрозою в разі перемоги Трампа. Президент США є давнім прихильником українського суверенітету, підписавши в червні десятирічне зобов'язання щодо надання військової підтримки Києву. Але з огляду на те, що йому залишилося лише кілька тижнів на посаді президента і не виключена можливість перемоги Трампа на виборах у 2024 році, це ставить велике питання про те, хто буде — або не буде — на боці України з 20 січня наступного року, пише The Conversation.

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Офіційні особи США та ЄС висловили занепокоєння, що Дональд Трамп припинить фінансування України і навіть змусить Зеленського погодитися на припинення вогню і, можливо, віддати території путіну. Як наслідок, Джо Байден бачить необхідність у захищеній від Трампа політиці США щодо конфлікту.

Збереження підтримки України з боку США також сприяє досягненню цілей Байдена, навіть якщо його віцепрезидентка Камала Гарріс переможе на виборах. Відданий ідеї припинення війни, Джо Байден хоче залишити Камали Гарріс міцну політичну основу, на якій вона зможе будувати процес врегулювання війни.

Наразі Байден прийняв двосторонній підхід до України. По-перше, він хоче зробити сильну публічну заяву про те, що США підтримуватимуть Україну. Наріжним каменем цього стала нещодавня гучна зустріч у Білому домі Байдена, Гарріс і Зеленського. Байден намагається показати, що Україна все ще є пріоритетом для США, і хоче створити очікування щодо майбутньої американської підтримки — бажано таким чином, щоб Трамп не зміг потім проігнорувати її.

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По-друге, публічна позиція Байдена підкріплюється допомогою. Нещодавно Байден оголосив про «різке збільшення допомоги у сфері безпеки» для України у вигляді пакета на 8 мільярдів доларів США.

Фінансування забезпечить нове озброєння для посилення ударного потенціалу України на великій відстані, що також свідчить про те, що Джо Байден санкціонує більш наступальну тактику проти росії, а не суто оборону на короткій відстані. Хоча Вашингтон наразі не дозволяє Україні запускати ракети дальнього радіуса дії, які він надав, по росії за межами прикордонного регіону. Пакет також включає ініціативу з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Ця схема дозволяє уряду США закуповувати зброю для України у зовнішніх компаній без необхідності брати її з американських запасів.

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В рамках подальшого посилення допомоги Джо Байден доручив Міністерству оборони США використати всі кошти, вже виділені Україні на допомогу в галузі безпеки, до кінця його президентства. Байден хоче бути впевненим, що ці гроші дійсно підуть Україні, — на випадок, якщо якийсь наступник спробує змінити розподіл або перенаправити фінансування.

Після завершення виборів Джо Байден ще матиме час займатися президентськими справами доти, поки новий президент не вступить на посаду в січні 2025 року. Цей двомісячний період називають «президентством кульгавої качки», але, звільнившись від необхідності переобрання, голова держави іноді може проштовхувати важливі політичні рішення в останні кілька тижнів свого перебування при владі.

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Але Байден має обмежений вплив, особливо поки триває виборча кампанія. Він хоче висвітлювати питання України як ключовий аспект своєї стратегії, але ризикує зазнати критики, якщо зробить щось, що відверне увагу від Гарріс. Досі президент, що йде у відставку, залучав Гарріс до своїх зусиль, але демократи вважають, що зараз настав її час. Кампанія Камали Гарріс визначатиме ширшу партійну позицію щодо України, а не Джо Байдена.

Нещодавня зустріч Байдена й Гарріс із Зеленським мала на меті окреслити «план перемоги» для дипломатичного вирішення війни. Але незрозуміло, як ця потенційна спроба підштовхнути путіна до мирної угоди, яку Україна вважає справедливою, змінить ситуацію — точніше, що Байден може зробити з цим на своїй короткостроковій посаді. Він може спиратися на вже наявну політику — наприклад, надання допомоги, але він не зможе запропонувати радикального розв’язання кризи.

А радикальне рішення — це те, що потрібно Україні. Реальність така, що зовнішньополітичні зусилля Джо Байдена завжди віталися в Україні, але вони ніколи не були достатніми для розв’язання проблеми. Подальші зусилля не закінчать війну в найближчому майбутньому. Також незрозуміло, наскільки дії Байдена зможуть стримати Дональда Трампа. Україна позитивно ставиться до нових зобов'язань Байдена щодо допомоги, але це все одно не стане надійним запобіжником проти президентства Трампа, яке може сприяти путіну. Зрештою, Байден зробить трохи більше, ніж схрестить пальці за Україну, коли вийде з дверей Білого дому.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сказав Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

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