Картку DEAF ID для нечуючих покупців підключили до програми лояльності «Фокстрот»

У вересні 2024 року компанія запустила нововведення — інтеграцію електронного посвідчення DEAF ID у власну програму лояльності. Це важливий крок у створенні безбар’єрного середовища для нечуючих та слабочуючих клієнтів спільно з громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність», яка ініціювала створення персонального електронного посвідчення нечуючої людини DEAF ID у мобільному застосунку «Перекладач ЖМ».

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«Інтеграція DEAF ID у нашу програму лояльності — важливий етап у створенні безбар’єрного середовища у „Фокстрот“. Ми прагнемо забезпечити високий рівень обслуговування для всіх клієнтів на кожному етапі взаємодії з компанією і запропонувати їм найкращі рішення у закритті повсякденних потреб», — розповідає Олег Нікольський, маркетинг директор «Фокстрот».

За його наявності DEAF ID клієнти «Фокстрот» можуть швидко отримувати знижки, спеціальні пропозиції та безперешкодно спілкуватися з персоналом. Усе, що потрібно зробити під час першої покупки, — показати QR-код свого DEAF ID співробітнику магазину та залишити номер телефону для реєстрації. Далі — ще легше: просто демонструвати посвідчення при наступних відвідуваннях.

DEAF ID усуває потребу у наданні документів і пояснень під час покупок, роблячи процес максимально комфортним і швидким для нечуючих клієнтів. У світі, де технології покликані спрощувати життя, ця система — ще один доказ того, як інновації можуть створювати більш дружнє середовище для всіх.

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DEAF ID усуває потребу у наданні документів і пояснень під час покупок, роблячи процес максимально комфортним і швидким

«Механізм інтеграції DEAF ID у програму лояльності мережі „Фокстрот“ є прикладом свідомого підходу бізнесу до взаємодії з клієнтами, які мають порушення слуху, інтеграції інклюзії у повсякденне життя. Це не лише технологічне нововведення, а й спосіб підвищити рівень обслуговування й комунікації з нечуючими людьми. Разом ми створюємо умови, де кожен українець відчуває, що його потреби враховані», — коментує Олег Чебаненко, голова ГО «Громадський рух «Соціальна єдність».

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Варто зазначити, що «Фокстрот» вже давно ставить собі за мету зробити свої магазини доступними для всіх. Протягом останніх років компанія активно впроваджує рішення, які спрощують обслуговування нечуючих клієнтів: так, протягом 2023−2024 років у 20 магазинах підключено спеціалізований сервіс для обслуговування покупців з порушенням слуху.

Система працює просто: клієнт звертається до продавця, який за допомогою планшета підключає онлайн-перекладача жестової мови для комфортного спілкування. Така ж функція доступна й на сайті Foxtrot.ua — завдяки онлайн-віджету «Вушко», нечуючі користувачі можуть отримати професійні консультації про товари в режимі реального часу.

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Довідка З 2021 року «Фокстрот» є учасником спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка об’єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців. ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» представляє інтереси людей з різними формами інвалідності, з фокусом на людей з порушеннями слуху.

Раніше повідомлялося, що найбільший ритейлер електроніки і побутової техніки «Фокстрот» презентував проєкт корпоративної стратегії з безбар’єрної комунікації та обслуговування.

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