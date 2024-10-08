Не уявляю себе без неї: Святослав Вакарчук вразив зізнанням
Відомий співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук з початком повномасштабного вторгнення регулярно приїжджає до військових на фронт та дає концерти. На своїй сторінці у соціальній мережі Святослав виклав фото з гітарою та додав, що вона стала для нього за останній час найріднішим інструментом.
«Ця гітара стала для мене найріднішим інструментом за час війни, — написав Вакарчук. — Я дав із нею 285 виступів на фронті та в прифронтових містах. Навіть не уявляю себе без неї… Хто б міг подумати, що я, такий piano man, закохаюся в гітару. Але… такі часи».
Шанувальники музиканта відреагували у коментарях на його зізнання.
«Мовчазні друзі!» — поділилися враженням.
«Такий молодець, що їздиш на фронт до хлопців», — подякували у коментарях.
«В такi часи piano з собою не потаскаеш», — додали дописувачі.
Відомо, що гурт «Океан Ельзи» збереться своїм першим составом, щоб відсвяткувати свій ювілей.153
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