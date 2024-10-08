40.96 / 41.49 45.11 / 45.74
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Не уявляю себе без неї: Святослав Вакарчук вразив зізнанням

12:45 9 жовтня 2024
Святослав Вакарчук зі своєю гітарою

Відомий співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук з початком повномасштабного вторгнення регулярно приїжджає до військових на фронт та дає концерти. На своїй сторінці у соціальній мережі Святослав виклав фото з гітарою та додав, що вона стала для нього за останній час найріднішим інструментом.

«Ця гітара стала для мене найріднішим інструментом за час війни, — написав Вакарчук. — Я дав із нею 285 виступів на фронті та в прифронтових містах. Навіть не уявляю себе без неї… Хто б міг подумати, що я, такий piano man, закохаюся в гітару. Але… такі часи».

Шанувальники музиканта відреагували у коментарях на його зізнання.

«Мовчазні друзі!» — поділилися враженням.

РЕКЛАМА

«Такий молодець, що їздиш на фронт до хлопців», — подякували у коментарях.

РЕКЛАМА

«В такi часи piano з собою не потаскаеш», — додали дописувачі.

РЕКЛАМА

Відомо, що гурт «Океан Ельзи» збереться своїм першим составом, щоб відсвяткувати свій ювілей.

153

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кроти

Використовуйте цей засіб восени на дачній ділянці — позбавтеся кротів і мишей назавжди

Використання саморобного спрею

Ванна буде сяяти білизною навіть в темряві: оригінальний спосіб очистки сантехніки

Знаки зодіаку

Якщо знадобиться, підуть по головах: астрологи назвали четвірку знаків-кар'єристів

Джек Гріліш з Сашою Еттвуд

Одним з перших привітав Зінченко: найдорожчий футболіст в історії АПЛ став батьком (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту