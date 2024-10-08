Аналітики руху «ЧЕСНО» повідомили, що партія Порошенка зловживає бюджетними коштами на суму у 167 млн грн. Гроші державного фінансування, яке спрямовувалось на підтримку діяльності партії, в «Європейській солідарності» віддали фірмам та бізнесам членів команди Порошенка.

ВІДЕО ДНЯ

Так, «Європейська солідарність» протягом 7 років витратила понад 167 мільйонів гривень державного фінансування на закупівлю товарів і послуг у 15 товариств, які були пов’язані з нею напряму. Зокрема, 5 із них належали Порошенко особисто, або були пов’язані з групою «Укрпромінвест», де ключовою особою також є Порошенко.

«З 2016 по 2021 рік партія Порошенка витратила на послуги приватного підприємства «Агентство безпеки Леопард» понад 8,6 млн гривень. За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство має відношення до групи «Укрпромінвест». У 2019 та 2022 роках партія платила державні кошти і ТОВ «Телеканал «Прямий», яке теж має відношення до «Укрпромінвесту». ЄС за два роки заплатила компанії понад 11 млн гривень. У 2022 році партія платила ще двом товариствам — «Спортивно-оздоровчому комплексу «Монітор» та «Телерадіокомпанії «НБМ». А у 2023 році — «Інтерстарч Україна». «Телерадіокомпанія «НБМ» входила в «Укрпромінвест». А «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор» та «Інтерстарч Україна» належать Порошенку. Загалом партія витратила на послуги цих трьох компаній понад 6 млн гривень», — йдеться в аналізі.

Крім того, партія Порошенка надіслала близькій ГО «Солідарна справа громад» майже 120 млн гривень. Їх цільове призначення — поворотна фінансова допомога. Керує організацією Антоніна Бузіло, яка у 2019 році була у виборчому списку «Європейської солідарності».

РЕКЛАМА

Як повідомлялось раніше, НАЗК зловило партію Порошенка на нецільовому використанні 35 мільйонів гривень державного фінансування — за ці гроші партійці купували облігації. Також, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко лише за вересень збільшив свої статки на понад 1 мільярд 132 мільйони 465 тисяч гривень. Його партійці, які зокрема отримують державне фінансування в зимку 2024 року були зловлені на лакшері-курорті на Мальдівах, куди полетіли замість європейьскої конференції з повоєнного відновлення міст України.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook