Крутіше Ріанни: Тейлор Свіфт визнали найбагатшою співачкою у світі

Відома американська співачка Тейлор Свіфт офіційно стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі, її статки оцінюються в $ 1,6 млрд. Вона вперше увійшла до щорічного рейтингу мільярдерів Forbes, пише euronews.com.

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Вона обігнала Ріанну і тепер посідає друге місце в загальному списку найбагатших музикантів, поступаючись лише Jay-Z, чиї статки оцінюються в 2,5 мільярда доларів.

У той час як Ріанна (1,4 млрд доларів) все ще утримує звання найбагатшої жінки-музиканта всіх часів, Свіфт, можливо, скоро претендуватиме і на це звання.

Forbes підтвердив цю новину, проаналізувавши фінансове становище Свіфт після історичного успіху її туру Eras, і підрахував, що $ 600 млн її становища становлять доходи від гастролей та гонорари, ще $ 600 млн — вартість її музичного каталогу, а $ 125 млн — інвестиції в нерухомість.

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Свіфт відрізняє те, що на відміну від багатьох музикантів, її стан насамперед пов'язаний з її музичною кар'єрою, і вона є єдиним музикантом в історії, який досяг 10-значного стану в основному за рахунок продажів альбомів та живих виступів, а не за рахунок підприємницької діяльності.

Як писали «ФАКТИ», вперше вона стала мільярдером у жовтні 2023 року. Нещодавно поп-зірка підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США.

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