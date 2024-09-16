«Я ненавиджу Тейлор Свіфт»: Трамп накинувся на зірку після її підтримки Камали Гарріс

Колишній президент Дональд Трамп накинувся на поп-зірку Тейлор Свіфт майже через тиждень після того, як співачка підтримала віце-президентку Камалу Гарріс.

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«Я ненавиджу Тейлор Свіфт!» — написав Трамп великими літерами на сайті Truth Social, який належить Trump Media & Technology Group.

Свіфт підтримала Гарріс в публікації в Instagram незабаром після президентських дебатів між двома головними партійними кандидатами, пише CNBC.

«Я вважаю, що вона твердий, талановитий лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос», — написала Свіфт.

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Вона також підписала пост як «бездітна жінка-кішка», посилаючись на зауваження щодо жінок-демократів, зроблені кандидатом у віце-президенти від Республіканської партії Дж. Д. Венсом.

Раніше Трамп публікував у соціальних мережах підроблені зображення, створені штучним інтелектом, на яких було показано, як Свіфт та її шанувальники підтримують його. Тейлор Свіфт назвала такі неправдиві зображення причиною, через яку вона оприлюднила свою підтримку.

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Кампанія Harris-Walz відреагувала на пост Дональда Трампа заявою, у якій багато посилань на музику Свіфт.

«Дональд Трамп скиглив і говорив про теорії змови, це змусило виборців з обох боків забути про його існування, — заявила речниця кампанії Сарафіна Чітіка. — Американський народ хоче вийти з пітьми хаосу та розколу епохи Трампа, залишити порожнечу невиконаних обіцянок Трампа та почати знову, обравши віце-президентку Гарріс, щоб забезпечити довготривале майбутнє Америки».

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Незрозуміло, який вплив матиме підтримка знаменитостей на президентську гонку, навіть таких популярних фігур, як Свіфт. Але приблизно через день після того, як вона підтримала Гарріс, її допис привернув понад 300 000 відвідувачів на Vote.gov, урядовий веб-сайт, який спрямовує користувачів до інформації про голосування в конкретному штаті.

Додамо, що раніше Тейлор Свіфт опублікувала посилання на платформу Vote.org на своїй сторінці в Instagram із понад 270 мільйонами підписників. Тоді співачка закликала молодих американців зареєструватися для голосування у соціальних мережах. У результаті цього заклику 35 000 молодих американців зареєструвалися вже наступного дня.

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