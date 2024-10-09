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Україна

Військовий пояснив, чому рф збільшила використання безпілотників

19:44 9 жовтня 2024
російська БпЛА

Суттєве зростання використання кількості БпЛА окупантами пов’язане з українськими успішними ударами по російських складах з боєприпасами. Так вважає експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

«Вони звикли до певного „музичного супроводу“ своєї роботи, до інформації, що кожен день їм вдається уражати українські міста, завдавати болю українським людям. До цього звикло і російське населення, на фронті до цього звик російський вояк, який зайшов в Україну. Зараз місячний, можливо, півтора чи двомісячний запас вони втратили лише впродовж кількох днів, коли були знищені склади на Кубані та в Псковській області. Таким чином рф намагається компенсувати втрату боєприпасів».

У росіян, вважає військовий, немає можливості стрімко збільшити кількість боєприпасів, і використовувати їх кожен день.

«Ймовірно, використовують ті запаси, які в них були передбачені на жовтень, листопад, грудень», — каже експерт.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з комбатом про те, як модернізувати українське військо.

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