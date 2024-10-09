Військовий пояснив, чому рф збільшила використання безпілотників

Суттєве зростання використання кількості БпЛА окупантами пов’язане з українськими успішними ударами по російських складах з боєприпасами. Так вважає експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

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«Вони звикли до певного „музичного супроводу“ своєї роботи, до інформації, що кожен день їм вдається уражати українські міста, завдавати болю українським людям. До цього звикло і російське населення, на фронті до цього звик російський вояк, який зайшов в Україну. Зараз місячний, можливо, півтора чи двомісячний запас вони втратили лише впродовж кількох днів, коли були знищені склади на Кубані та в Псковській області. Таким чином рф намагається компенсувати втрату боєприпасів».

У росіян, вважає військовий, немає можливості стрімко збільшити кількість боєприпасів, і використовувати їх кожен день.

«Ймовірно, використовують ті запаси, які в них були передбачені на жовтень, листопад, грудень», — каже експерт.

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