Аль Пачіно оголосив про розлучення з молодшою на 54 роки жінкою: що сталося

Аль Пачіно, якому 84 роки, знову оголосив про розлучення з 30-річною Нур Альфаллою. Жінка торік народила від зірки «Хрещеного батька» сина, а актор погодився виплачувати їй аліменти.

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Тоді пара начебто розсталася, а потім знову стала жити разом, і тепер, схоже, таки «побила горшки», пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Наразі приводом для суперечок стало те, що днями дівчину помітили у товаристві іншого чоловіка — 68-річного коміка та ведучого Білла Марера, що спровокувало чутки про її розлучення з Аль Пачіно.

І тепер все начебто дуже серйозно: представники актора підтвердили виданню People, що пара справді більше не разом.

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«Аль і Нур дуже хороші друзі, дружать уже багато років, і у них є спільна дитина, син Роман», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Аль Пачіно та Нур Альфалла почали зустрічатися під час пандемії у 2022 році. Через рік Альфалла народила дитину, але ще під час вагітності актор просив її зробити аналіз ДНК, оскільки не вірив у свою здатність мати дітей.

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Аль Пачіно, який ніколи не був одружений, має трьох дорослих дітей: 34-річну Джулі від вчительки акторської майстерності Ян Таррант та 23-річних близнюків Олівія та Антона Джеймсів від актриси Беверлі Д'Анджело.

А Нур Альфалла відома своїми стосунками з чоловіками у поважному віці. Вона зустрічалася з Міком Джаггером (різниця у віці 52 роки) і з мільярдером Ніколасом Берггрюеном, якому на момент їхнього роману було 60. Також ходили чутки про її роман з 94-річним Клінтом Іствудом.

Раніше ми розповідали про ще одну пару з великою різницею у віці. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас вже майже 25 років разом. Актори народилися в один день, але з різницею у 25 років.

Коли закохані почали зустрічатися, багато хто не вірив у щирість їхнього роману. Кетрін Зету-Джонс називали розлучницею, яка зажадала грошей актора. Дугласу дорікали, що він швидко втомиться від молодої коханки та покине її. Але все вийшло навпаки. Нещодавно Дуглас побував у Києві разом зі своїм молодшим сином. Під час відвідин української столиці знаменитий голлівудський актор став гостем відомого шеф-кухаря.

Фото: https://www.instagram.com/nooralfallah/

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