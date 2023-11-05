Аль Пачіно погодився платити аліменти матері своєї новонародженої дитини: названо суму

Легендарний актор Аль Пачіно та його колишня подруга Нур Альфаллах, які нещодавно розлучилися, погодили умови опіки над своїм сином Романом. Як уже повідомляли «ФАКТИ», хлопчик з'явився на світ чотири місяці тому.

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Американський журнал People стверджує, що, згідно з судовими документами, 83-річний Пачино та 29-річна Альфаллах погодилися на спільну юридичну опіку над немовлям.

Мати (Нур виступала позивачкою) здійснюватиме основну фізичну опіку над Романом із «розумними правами відвідування та доступу до дитини для батька».

Щодо аліментів, то в судових документах наголошується — Пачино «добровільно виплачував різні суми як до, так і після народження Романа». Жодних фінансових претензій у сторін одна до одної не було.

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Починаючи з вересня, Аль Пачіно зобов'язаний щомісяця платити Нур Альфаллах по 30 тисяч доларів як аліменти. На додаток до цієї базової суми, актор виплатить матері дитини «додатковий відсоток» — 6% від свого «річного валового доходу». Пачіно зазначив, що за нинішній рік його дохід склав 2,5 мільйона доларів. Відтак він додатково заплатить 150 тисяч доларів.

У документах також обговорюється майбутнє дитини. Пачино вноситиме «суму у розмірі 15 тисяч доларів на рік, починаючи з 2023 року, на рахунок 529, який буде відкритий на ім'я Романа». Ці гроші можна буде використати на його освіту.

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Тим часом історія зі скандальним розлученням зірки «Ігри престолів» Софі Тернер отримала продовження. Нещодавно актриса подала до суду на чоловіка Джо Джонаса через те, що він нібито не дає їй бачитися з дітьми.

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