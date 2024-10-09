Північна Корея загрожує НАТО: що відбувається

Останнім часом КНДР робить войовничі заяви на захист росії, називаючи позицію Заходу «грою з вогнем». У черговій заяві МЗС Північної Кореї зазначив, що «НАТО припустилося низки вкрай необґрунтованих висловлювань» про те, що засуджує всі країни, які сприяють розпалюванню та продовженню війни в Україні, при цьому безпідставно «зводячи наклеп на незалежні відносини співробітництва між суверенними державами, включаючи КНДР». Про це йдеться у прес-релізі Міністерства закордонних справ КНДР, який публікує північнокорейське державне інформагентство KCNA.

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«НАТО має намір опинитися на першій лінії фронту антикорейського протистояння, не задовольняючись ворожою політикою свого шефа щодо КНДР. НАТО, не більше ніж інструмент США для ведення війни, зводить наклеп на інтенсифіковане правове співробітництво між незалежними суверенними державами, спотворюючи при цьому суть українського інциденту, і рішуче засуджує і відкидає його, — йдеться у релізі. - НАТО витрачає астрономічні суми на військові витрати, пропонуючи Україні летальну зброю і відкрито підбурюючи її до нападів на російську територію».

Також у повідомленні йдеться про те, що якщо НАТО і «надалі буде наполегливо намагатися зазіхати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, наполегливо проводячи ворожу політику по відношенню до неї», то Альянс «буде нести повну відповідальність за трагічні наслідки, які це потягне за собою».

Додамо, що у вересні видання The New York Times повідомило, що рф отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї. Серед них є ракети малої дальності Hwasong-11. Також нещодавно керівник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов сказав про те, що постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів рф створює серйозні проблеми для ЗСУ.

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«ФАКТИ» повідомляли, що у Генштабі підтвердили удар по арсеналу зі снарядами КНДР на брянщині.

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