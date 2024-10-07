Скільки артснарядів з Північної Кореї росія використовує проти України: кількість шокує

Половину всіх артилерійських боєприпасів, які росія використовує в Україні, постачає Північна Корея, повідомляють ЗМІ. Як пише британська Times з посиланням на західні спецслужби, Пхеньян щороку постачає москві близько трьох мільйонів снарядів. Значна частина з них, імовірно, є несправними.

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Проте через свою величезну кількість ці снаряди відіграють вирішальну роль у просуванні росії на сході України, зокрема, в нещодавньому захопленні міста Вугледара у Донецькій області, пише n-tv.de.

В умовах, коли російські боєприпаси вичерпуються через масштабне розгортання військ в Україні, Північна Корея стала головним зовнішнім постачальником зброї для рф. Голова української військової розвідки ГУР Кирило Буданов попереджав, що постачання північнокорейських боєприпасів вплине на хід війни на користь росії.

«Найбільша наша проблема серед усіх цих союзників росії — це Північна Корея. Тому що тією кількістю військової техніки, яку вони постачають, вони фактично впливають на інтенсивність бойових дій», — сказав Буданов.

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У серпні південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що в обмін на артилерійські снаряди Північна Корея отримала від рф технології, які допомагають, зокрема, розгортати шпигунські супутники. У червні дві країни уклали угоду про військову оборону.

«У перші роки війни союзники росії, здавалося, не бажали активно постачати москві зброю. Однак зусилля путіна зі створення антизахідної коаліції, схоже, приносять свої плоди», — пише Times.

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За даними газети, у вересні Іран поставив росії 200 балістичних ракет, а Китай допомагає російській оборонній компанії створювати безпілотники дальнього радіуса дії. Західні чиновники вважають, що існують чіткі докази того, що Китай відіграє все активнішу роль у війні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Донецьком ракетним ударом вбито військовослужбовців КНДР.

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