«Подарунки Кіма» не знадобились: в Генштабі підтвердили удар по арсеналу зі снарядами КНДР на брянщині

Сьогодні вночі, 9 жовтня, Сили оборони успішно атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони росії, який розташований у Брянській області. Там, зокрема там зберігались снаряди з Північної Кореї.

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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Арсенал з повітря

Атака була здійснена підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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«За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом», — сказано в повідомленні.

Під час атаки було зафіксовано вибухи на території об'єкта. Зокрема місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.

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Результати бойової роботи наразі уточнюються.

«Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках», — додали у Генштабі.

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Нагадаємо, що Сили оборони регулярно завдають ударів по об'єктах на території російської федерації. Як приклад, 18 вересня під удар дронів потрапив великий склад ракетно-артилерійського управління міністерства оборони рф у тверській області. Детонація на арсеналі спричинила вибух, що еквівалентний невеликому землетрусу. Також були уражені російські військові арсенали в тихорецьку що у краснодарському краї, а також в районі населеного пункту октябрський тверської області.

Фото з соцмереж

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