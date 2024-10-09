Демонстративне залишення військової частини в умовах воєнного часу: ДБР затримало бійця Гнезділова

Працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року.

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Оголошення про підозру

Як повідомили у прес-службі Бюро, кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила 23 вересня, доручивши розслідування ДБР.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення».

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Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак на справді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше — впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

«Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові», — констатували у ДБР, додавши, що затримання військового відбулося за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (частина 4 статті 408 Кримінального кодексу України).

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Тепер бійцю 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Відзначимо, що публікація посту Гнездилова підняла справжню хвилю у соцмережах, і більшість коментаторів вимагали «простої справедливості без казенних відмовок і перекидання відповідальності».

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