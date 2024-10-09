«Не хочу, щоб ти комусь це розповідав»: що сказав путін Трампу під час особистого спілкування за версією скандального журналіста

Відомий американський журналіст Боб Вудворд пише про президентів США протягом десятиліть. Зараз він публікує нову книгу про Дональда Трампа. У ній зазначається, що республіканець кілька разів розмовляв з путіним після закінчення свого президентського терміну. Кажуть, що Трамп навіть надсилав кремлівському правителю тести на коронавірус.

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Боб Вудворд розповів, що колишній президент США Дональд Трамп підтримував особисті контакти з лідером кремля, попри два з половиною роки війни в Україні та висунення своєї кандидатури на президентських виборах 5 листопада, пише n-tv.de.

Згідно з повідомленням, Трамп розмовляв з російським главою держави до семи разів з моменту закінчення свого президентського терміну. Зокрема, говорив з путіним телефоном зі свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді на початку 2024 року, пише Вудворд у своїй новій книзі «Війна». Незадовго до цього Трамп попросив одного зі співробітників вийти з його офісу, щоб він міг провести приватну телефонну розмову з путіним.

Крім того, Трамп надіслав путіну тести на коронавірус для особистого використання на початку пандемії у 2020 році, стверджує Вудворд. путін прийняв їх, але порадив Трампу тримати доставку в таємниці:

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«Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що тоді люди будуть злитися на тебе, а не на мене», — сказав путін Трампу, йдеться у книзі.

Боб Вудворд пише репортажі про різних президентів США вже понад 50 років. У 1970-х роках разом зі своїм колегою з Washington Post Карлом Бернстайном він став всесвітньо відомим завдяки своєму дослідженню Вотергейтської справи про прослуховування телефонних розмов президента Річарда Ніксона. Відтоді він неодноразово публікував книги-розслідування про президентів США. У своїх описах Трампа американський журналіст посилався на неназване джерело з оточення кандидата у президенти США.

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Вудворд робить висновок, що правий популіст менш придатний для президентства, ніж Ніксон, з огляду на його контакти з авторитарним російським лідером, який веде війну проти союзника США — України.

«Трамп був найбільш безрозсудним та імпульсивним президентом в американській історії та демонструє той самий характер, що й кандидат у президенти 2024 року», — пише Боб Вудворд.

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Директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг заявив, що книга є чистою вигадкою і може бути використана як туалетний папір. За його словами, всі історії про Трампа вигадані.

«Вудворд — повний псих, який з'їхав з глузду, повільний, млявий, некомпетентний та в цілому нудна людина без індивідуальності», — заявив він.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Борис Джонсон назвав чесноту Трампа, яка завадила б путіну напасти на Україну.

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